Helstorf/Mardorf

Der Ausbau der städtischen Kindertagesstätten geht weiter. Aktuell bringt die Stadt zwei große Projekte auf den Weg: Die Kita in Helstorf soll einen Anbau für drei Krippengruppen bekommen, und die in Mardorf einen für zwei Krippengruppen. Beide Anbauten sollen bis Ende 2022 fertiggestellt sein. Damit wächst die räumliche Betreuungskapazität in Helstorf auf bis zu 120 Kinder (bisher 80), in Mardorf von bisher 40 auf dann 60.

Knapp 2,9 Millionen Euro plant die Stadt dabei für den größeren Anbau in Helstorf ein. Er soll von der Heidbraake aus gesehen hinter dem Altbau entstehen – dafür wird der Sportplatz laut Plan ein wenig kleiner, die Weitsprunggrube und der öffentliche Weg dort werden nach Westen verschoben. Die Miet-Containeranlage, die dort wegen der großen Nachfrage nach Plätzen seit 2018 steht, wird von dem Neubau ersetzt.

Kita Helstorf wächst auf 120 Betreuungsplätze an

In der Einrichtung werden 50 Kindergartenkinder überwiegend ganztägig während der Öffnungszeiten von 7 bis 17 Uhr betreut, dazu kommen 30 Krippenkinder – das sind für beide Altersgruppen jeweils zwei Gruppen. Aktuell sind dort 20 Mitarbeitende in Voll- oder Teilzeit beschäftigt. Nach dem Anbau soll Platz für je eine weitere Kindergarten- und Krippengruppe sein. je nach Personalplanung brauche es sechs bis acht zusätzliche Betreuungskräfte in Voll- oder Teilzeit.

Die Kindertagesstätte in Helstorf soll erweitert werden. Platz gibt es für den Neubau zwischen Grundschule und dem bestehenden Bau im Bild rechts. Quelle: Mirko Bartels

Wenn der Neubau steht, sollen dort drei Krippengruppen unterkommen. Das Gebäude bietet rund 640 Quadratmeter Nutzfläche und wird in U-Form neben dem Altbau angelegt. Jede Krippengruppe bekommt eine eigene Einheit mit Gruppen-, Ruhe- und Wickelraum sowie einer Garderobe, alles grenzt an einen Spielflur an, der den Kindern genug Bewegungsfläche bieten soll. Der Krippenbereich bekommt außerdem eine separate Außenspielfläche. Der Erschließungsweg führt zwischen Schule und Kindergarten hindurch – auch eine Verbindungspforte zum Schulgelände soll es weiterhin geben. Das dafür erforderliche Grundstück gehört der Stadt bereits. Die Kita wächst damit dem geplanten Neubaugebiet an der alten Heerstraße entgegen.

Platz für 20 Kinder mehr in Mardorf

In Mardorf geht es um einen etwas kleineren Anbau – im Dorf wird er aber ebenso sehnlich erwartet wie der in Helstorf. Bisher gibt es dort zwei altersübergreifende Kita-Gruppen mit insgesamt zehn Krippen- und 30 Kita-Plätzen, außerdem eine Hortgruppe mit weiteren 20 Plätzen. Mit dem Anbau sollen je zehn Kindergarten- und Krippenplätze dazu kommen. Der Bau soll sich am westlichen Giebel ans Altgebäude anschließen. Für 315 Quadratmeter zusätzliche Fläche rechnet die Stadt mit 1,1 Millionen Euro Baukosten.

Darin ist dann Platz für einen 50 Quadratmeter großen Gruppenraum mit Ruheraum, Garderobe und Sanitärbereich, außerdem einen Raum für die Kita-Leitung und das Personal. Mit diesen Räumen könnte flexibel auf den Bedarf reagiert werden, meinen die Planer. Auch ein separater Eingang für den neuen Trakt ist vorgesehen. Im Altgebäude könnte dann die Küche in den bisherigen Personalraum hinein erweitert werden. Der Neubau soll sich in Höhe und Ausführung an den Altbau anpassen, statt der Klinkerfassade soll er aber eine aus Holz bekommen, um sich als Neubau abzuheben. In der Planung sind überdies auch neue Parkplätze an der Ecke zwischen Bei den langen Birken und Alte Lindenstraße vorgesehen.

Von Kathrin Götze