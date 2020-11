Scharrel

Die Kita Scharrel bleibt von Montag bis einschließlich Mittwoch, 18. November, geschlossen. Hintergrund ist die bestätigte Corona-Infektion einer Familie. Nachdem bereits der Vater positiv getestet wurde, entwickelte am Wochenende auch ein Kind Symptome. Das Gesundheitsamt ist informiert. Die Eltern wurden von der Einrichtungsleitung über die vorübergehende Schließung in Kenntnis gesetzt. In Neustadt wurden jüngst die Kita Helstorf und die Kita Krümelmonster zeitweise geschlossen. In der evangelischen Kita Liebfrauen bleibt eine Vormittagsgruppe vorübergehend geschlossen.

Von Mario Moers