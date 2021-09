Hagen

Das Haus ist fertig: Mit Hochdruck haben Handwerker und Mitglieder der Dorfgemeinschaft Hagen daran gearbeitet, dass das alte Pfarrhaus im Dorf zur Kindertagesstätte umgebaut wird. Sie sollte pünktlich zum Schuljahresbeginn im September eröffnen. Doch das ist jetzt erst fünf Wochen später möglich, weil die Bauabnahme nicht früher zustande kommt.

Abnahme wegen Urlauben verschoben

Das Problem: Zur Abnahme müssen der Brandschutzbeauftragte der Region und die zuständige Sachbearbeiterin vom städtischen Fachbereich Bau zusammen das Gebäude in Augenschein nehmen. Nun ist erst der eine im Urlaub gewesen, anschließend geht die andere. Daher könne die Abnahme erst am 7. Oktober passieren, erläuterte Frank Hahn von der Dorfgemeinschaft bei einem Ortstermin. „Ohne die Abnahme bekommen wir keine Betriebserlaubnis“, erläutert Projektleiter Uwe Scheibe.

Die Lösung: Fürs Erste sind die Kinder im nahen Sportheim des TSV Mühlenfeld untergebracht. „Da brauchten wir ein dickes Versicherungspaket“, sagte Hahn, schließlich seien die Räume nicht nach Kita-Standard eingerichtet. Man hoffe nun, dass nichts mehr der Eröffnung im Oktober im Wege steht.

Neben der Kita im alten Pfarrhaus entsteht eine Seniorenwohnanlage. Quelle: Kathrin Götze

Dorfgemeinschaft stemmt Mammutprojekt

Anlass des Ortstermins war ein Besuch der CDU-Regionspräsidentschaftskandidatin Christine Karasch. „Im Wahlkampf haben wir die Chance, mal die Leute auch an den Rand der Region Hannover zu locken“, sagte Hahn, der selbst für die CDU in Ortsrat und Rat der Stadt sitzt.

Was die Kandidatin dort zu sehen bekam, ist tatsächlich bemerkenswert: Die Dorfgemeinschaft stemmt aktuell ein Mammutprojekt in der Dorfmitte, nimmt dafür rund zwei Millionen Euro in die Hand – eine davon kommt aus zwei Fördergeldquellen. Neben der neuen Kita ist eine Seniorenwohnanlage im Bau. Zehn der zwölf Wohnungen sind bereits jetzt reserviert – fertig werden sie voraussichtlich zum Mai 2022.

Der Gemeindesaal soll zur Schulmensa umfunktioniert werden - dort werden aktuell noch Küchenräume angebaut. Quelle: Kathrin Götze

Gleichzeitig läuft der Umbau des alten Gemeindehauses. Der Gemeindesaal wird zur Schulmensa umgestaltet und bekommt einen Anbau für die Küche. Die Kirchengemeinde bleibt im Haus, mietet aber nur noch einzelne Räume. Alle Gebäude gehören der Dorfgemeinschaft, die auch die Trägerschaft für die Einrichtungen übernimmt.

Karasch zeigt sich beeindruckt: „Das gemeinsame Leben zurück in die Ortsmitte – das Ehrenamt bringt Hagen zusammen“, schreibt sie anschließend auf ihrer Facebook-Seite, und fährt fort: „Der Verein Dorfgemeinschaft Hagen ist DAS Beispiel, wie gemeinsames Ortsleben wieder Zukunft für alle bringt.“

Von Kathrin Götze