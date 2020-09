Mariensee

Mit Stolz halten die pädagogischen Fachkräfte der Kindertagesstätte Mariensee das Zertifikat „Kompetenz-Kita Sprache“ in den Händen. Für ihren Abschluss an der Qualifizierungsmaßnahme „Wortschatz – Region Hannover“ sind sie jetzt ausgezeichnet worden. Die Fortbildung dauerte ein Jahr und umfasste für jede jeweils 79 Stunden. Die Fachkräfte lernen dabei, Sprachförderung in den Alltag einzubauen. Auch auf dem Land steigt der Anteil an Kindern mit Sprachdefiziten, die Kita kann da helfen.

Plakette kommt im Corona-Jahr mit der Post

Bereits im Mai hatten die sechs Teilnehmerinnen ihre Fortbildung beendet. Doch dieses Jahr ist eben vieles anders. Im Sommer bekam die Kita ihre Zertifikats-Plakette für die Fassade per Post zugesendet, statt es im Haus der Region in Hannover persönlich entgegenzunehmen. Umso mehr freute sich das Team nun über den Besuch von Fabian Hirte von der Fachberatung Sprache der Region Hannover. Er übergab unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften die Zertifikate an das Kita-Team um Leiterin Angelika Schütz-Engels.

Von Kathrin Götze