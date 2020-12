Poggenhagen

Die große Jubiläumsfeier muss erst einmal ausfallen. Dort Grund zur Freude gab es trotzdem anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Kindertagesstätte Lummerland in Poggenhagen. Ortsbürgermeisterin Monika Strecker und Stellvertreter Klaus Hendrian überreichten im Namen des Ortsrats ein kleines Präsent an Kita-Leiter Benjamin Korinth – der zufällig am gleichen Tag Geburtstag hatte. Strecker und Hendrian bedankten sich für die gute Zusammenarbeit der letzten Jahre.

Vom Spielkreis zur Kita

Die Kita blickt auf eine lange Geschichte zurück. Aus einem anfänglichen Spielkreis wurde schließlich der Kindergarten Lummerland, für den im Dezember 1995 ein Neubau mit Platz für 75 Kinder und sechs Erzieher geschaffen wurde. 2004 wurde der Kindergarten dann zur Kita erweitert – heute ist es die größte Kindertagesstätte in der Trägerschaft der Stadt Neustadt. Mittlerweile spielen und toben dort 70 Hort-, 64 Kindergarten- und 15 Krippenkinder.

Anzeige

Die Jubiläumsfeier ist nur aufgeschoben: „Wenn Corona es zulässt, wollen wir im nächsten Sommer so richtig feiern“, kündigt Hendrian an.

Lesen Sie auch

Von Alexander Plöger