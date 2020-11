Helstorf

Nachdem ein Kind der Kita-Helstorf positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, hat die Stadt die Kita vorsorglich geschlossen. „Zum Schutz der Kinder und Mitarbeiter“, so Stadtsprecherin Kathrin Kühling. Der Hort bleibt weiterhin geöffnet. Betroffen sind also beide Krippen- und beide Kindergartengruppen.

Das getestete Kind war letztmalig am 4. November in der Kita. Das Gesundheitsamt wurde von der Stadt informiert, weitere Maßnahmen wurden von dort noch nicht angeordnet. Die Schließung gilt zunächst bis einschließlich Montag, 16. November. Die Eltern werden durch die Kita informiert, so die Stadtsprecherin.

Von Mario Moers