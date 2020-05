Kita-Gebühren entfallen bis zum regulären Neustart der Betreuung

Neustadt

Wie und wann in der Kinderbetreuung wieder Normalität einkehrt, das regeln Land und Region Hannover. Doch auch die Stadt hat mit den Folgen der Corona-Krise in der Betreuungslandschaft zu tun. Die Bewältigung der Krise und die Pläne für die Zukunft sind die wichtigsten Themen der ersten Ratssitzung nach der Corona-Krise am Donnerstag, 14. Mai. Nach dem Verwaltungsausschuss soll auch der Rat noch den Plan der Stadtverwaltung absegnen, den Eltern die Gebühren für die Kita-Betreuung zu erlassen. Die Gebührenbefreiung, die zunächst nur für den April geplant war, gilt der neuen Satzung zufolge so lange weiter, wie die Betreuung nach dem Infektionsschutzgesetz untersagt ist.

Entgelt für Tagespflege soll es weiterhin geben

Nun geht es darum, die vielfältige Betreuungslandschaft in der Stadt zu erhalten. Die Stadtverwaltung schlägt vor, den Eltern auch die Gebühren für Tagesmütter und -väter zu erlassen. Das Entgelt an die Tagespflegepersonen soll dennoch weiterlaufen, um die selbstständig tätigen Betreuer nicht in ihrer Existenz zu bedrohen und das Angebot in der Stadt aufrechtzuhalten, heißt es in einer Vorlage, über die der Rat am 14. Mai beschließen soll.

Regelbetrieb erst wieder zum 1. August

Aktuell werden rund 120 Kinder im Stadtgebiet von Tageseltern betreut. Die Gebühren für nicht betreute Kinder zunächst für April zu erlassen und trotzdem weiter an die Anbieter zu zahlen, würde die Stadt der Vorlage zufolge rund 70.000 Euro kosten. Auch den freien Trägern von Kindertagesstätten sollen die Einnahmeausfälle erstattet werden, die entstehen, weil die Gebühren wegfallen. Für die Kitas entstehe im gleichen Zeitraum ein Defizit von rund 147.000 Euro, rechnet die Verwaltung vor.

Nach dem neuen Stufenplan der Landesregierung dürfen Tageseltern ab dem 11. Mai wieder bis zu fünf Kinder pro Gruppe betreuen, die Notbetreuung in den Kindertagesstätten soll ab dem 18. Mai auf bis zu zehn Kinder je Gruppe ausgeweitet werden dürfen. Der Regelbetrieb in den Kitas soll demnach aber erst wieder am 1. August aufgenommen werden.

Rat verkleinert sich für Sitzung

Die Ratssitzung am Donnerstag, 14. Mai, ab 18 Uhr in der KGS-Mensa wird unter verschärften Hygieneregeln ablaufen. Die Fraktionen werden nach dem sogenannten Pairing-Verfahren im gleichen Stimmenverhältnis wie sonst vertreten sein, statt der sonst 40 Ratspolitiker kommen zu der Sitzung aber nur 23 plus Bürgermeister Dominic Herbst. CDU und SPD sind mit jeweils sieben Vertretern dabei, Grüne/Linke mit drei, UWG und FFN jeweils mit zwei, FDP und AfD schicken jeweils einen Vertreter. Die Besucherzahl ist auf 30 begrenzt, wer zuerst kommt, hat den Platz.

Kinderbetreuung wird weiter ausgebaut Auch ein Konzept zum Ausbau der Kindertagesstätten soll in der Ratssitzung auf den Weg gebracht werden. Bisher gibt es Betreuungsplätze für gut die Hälfte der 4212 Kinder bis zehn Jahre, die im Neustädter Land leben, nämlich 2246 in Kindergärten, Krippen, Horten und bei Tagespflegepersonen. In 13 Einrichtungen sind Ausbauten geplant oder schon in Gang. In der Kernstadt soll voraussichtlich im Oktober die neue Kita Auengärten mit 30 Krippen- und 25 Kindergarten-Plätzen in Betrieb gehen. Für Dezember ist der Start der neuen Kita Ratzenspatz vorgesehen. Die Kita Klax am Klinikum will fünf neue Krippenplätze schaffen, hat dafür aber noch keinen Zeitplan vorgelegt. Bereits in Betrieb ist der Anbau der Awo-Kita mit 15 Krippen- und 25 Kindergartenplätzen. Auch in den Stadtteilen tut sich einiges: Zehn Plätze hat die Kita Eilvese schon zu Beginn des Jahres mithilfe von Containern aufgestockt, weitere fünf sollen noch dazu kommen. In Stöckendrebber wächst die Kita um zehn Plätze ins benachbarte Dorfgemeinschaftshaus hinein. Zum neuen Kindergartenjahr ab August sind dann Anbauten in Scharrel (sechs Plätze), Mandelsloh (zunächst 15 Plätze) und Mariensee (20 Plätze) fertig, in Schneeren kommt eine Container-Erweiterung für sieben Plätze dazu. Mit dem Start der Bauernhof-Kita in Laderholz rechnet die Stadt zum 1. Dezember, Anfang 2021 soll dann die Kita Mardorf um zehn Plätze wachsen. Für August 2021 rechnet die Stadt mit der Erweiterung der Kita Helstorf um 25 Kindergarten- und 15 Krippenplätze, und zum Ende 2021/Anfang 2022 sollen 15 neue Plätze in der Kita Büren entstehen. Auch die Hortplätze sind knapp: Neue Möglichkeiten für die Nachmittagsbetreuung von Schulkindern sind für Poggenhagen und Schneeren geplant – auch darüber wird der Rat am 14. Mai befinden.

Von Kathrin Götze