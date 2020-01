Neustadt

Beträchtlichen Schaden haben Unbekannte in der Silvesternacht an der Liebfrauenkirche angerichtet: Mit Steinen und offenbar auch mit Feuerwerksraketen schlugen sie Löcher in insgesamt sieben Fenster des Gotteshauses. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei bei rund 7000 Euro. Die Beamten hoffen, dass möglicherweise Zeugen die Täter dabei beobachtet haben. Wer Angaben zu den Taten machen kann, sollte sich unter (05032) 9559115 im Neustädter Kommissariat melden.

Insgesamt sieben Fenster der Liebfrauenkirche sind in der Silvesternacht beschädigt worden. Quelle: Kathrin Götze

Von Kathrin Götze