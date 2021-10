Neustadt

Das Cinema-Kino Neustadt zeigt am Dienstag, 5. Oktober, um 19.30 Uhr die Komödie „Kiss me Kosher“ von Shirel Peleg. Während es in den meisten Nahostkomödien um das Aufeinandertreffen von Israelis und Arabern geht, die sich entgegen dem gängigen Feindbild gut verstehen, kommt in „Kiss me Kosher“ noch eine junge Deutsche hinzu, die sich in eine Jüdin aus Tel Aviv verliebt.

Die Vorstellung wird gezeigt in Kooperation mit dem Arbeitskreis Regionalgeschichte und dem Rosenkrug im Zusammenhang mit der Veranstaltungsreihe „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“, die aktuell in Neustadt stattfindet.

Wegen der aktuellen Vorschriften müssen Plätze reserviert werden. Das ist möglich bis 12 Uhr des Vorstellungstages auf www.cinema-neustadt.de, per E-Mail an reservierung@cinema-neustadt.de oder unter Telefon (0152) 25705556.

Von Mario Moers