Die SPD-Abteilung der Kernstadt hat einen neuen Vorstand gewählt: Heidi Sommer bleibt Vorsitzende, als ihre Stellvertreter rücken Matthias Rabe und Jonathan Krause auf. Michael Rzok übernimmt den Kassiererposten von Heinrich Schmidt, welcher diesen aus Altersgründen abgegeben hat. Schmidt sowie der ehemalige zweite Vorsitzende Harald Baumann sind aber weiterhin als Beisitzer tätig, ebenso Gerda Baumann, Christian Nacke und Philipp Schröder. Neu gewählter Beisitzer ist Mohamed Khaled.

Fokus auf Wahlprogramm

„Wir werden uns in diesem Jahr vorrangig mit den bevorstehenden Wahlen beschäftigen“, sagt Sommer. So solle zusammen mit Mitgliedern und Bürgern über das Wahlprogramm diskutiert werden. Wichtige Bestandteile dessen seien auch weiterhin das innerstädtische Verkehrskonzept, das Radwegenetz in der Kernstadt, Möglichkeiten zur Kinderbetreuung sowie des seniorengerechten Wohnens.

Von Alexander Plöger