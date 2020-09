Neustadt

Um den Schülertransport gibt es zum Schuljahresbeginn heftige Diskussionen. Trotz ausgeklügelter Corona-Hygienemaßnahmen in den Schulen sind die Busse auf dem Schulweg meist voll besetzt, Abstandsregeln können da nicht eingehalten werden. Auch eine Trennung von Schülergruppen, wie sie in den Schulen praktiziert wird, ist dort nicht möglich. Die Stadt sucht nach Lösungsmöglichkeiten, auch die Politik hat in einigen Sitzungen Vorschläge gesammelt. Neustadts scheidender Ortsbürgermeister Johannes Laub (CDU) schlug beispielsweise vor, mit den Schulen zu beraten. Aus seiner Sicht könnten auch einzelne Jahrgänge zeitversetzt mit dem Unterricht beginnen, um den morgendlichen Schülertransport zu entzerren.

Gymnasium: „Vorschlag kommt viel zu spät“

Mit dieser Idee komme die Politik deutlich zu spät, sagt sein ehemaliger Kollege Stefan Herholz, stellvertretender Leiter des Gymnasiums Neustadt und dort zuständig für Unterrichtsverteilung und Stundenplan. „Solche Pläne hätten wir vielleicht noch umsetzen können, wenn sie zu Ferienbeginn gekommen wären.“ Er habe ein wenig das Gefühl gehabt, die Politiker hätten sich zu Ferienbeginn weggeduckt. Auch versprochene Termine für die nun gültige Verordnung zum Unterricht seien nicht eingehalten worden. „Eigentlich sollten wir zwei Wochen Zeit für die Umsetzung bekommen.“

Aus seiner Sicht sei es nun nicht mehr möglich, in das bestehende System einzugreifen. Und um das zu tun, müsste man überdies klare Vorgaben von außen haben, sprich Zeiten wissen, zu denen Regiobus die Schüler besser transportieren kann. Das Gymnasium beginnt um 7.50 Uhr mit dem Unterricht, bis Klasse elf bleiben die Schüler dann bis 13.10 Uhr in der Schule. Zwölfter und 13. Jahrgang hätten dann noch die achte und neunte Stunde belegt.

Fast alle Schulbusse, die am ersten Schultag vor der KGS Neustadt hielten, waren voll. Quelle: Mario Moers

KGS-Leitung sieht wenig Luft für Verschiebungen

In der KGS dauert der Tag noch länger: Dort beginnt die erste Stunde um 7.45 Uhr, dauert an der Ganztagsschule dann bis 15.35 Uhr. Schulleiter Burkhard Jonck sagt, das Thema komme in der KGS immer mal wieder auf; allerdings werde es zu späteren Stunden schwierig für die Schüler, die Schule zu erreichen. Nur auf den Schulbustouren halten die Busse zuerst an der großen Haltestelle an der Leinstraße. Wer außer der Reihe kommt, muss bis zum Bahnhof fahren und dann mit den halbstündlich verkehrenden Stadtbussen zum Großen Weg fahren. Er geht davon aus, dass etwa zwei Drittel der Schüler den Bus nutzen, 210 sind in jedem Jahrgang. Überdies sei der Ganztagsunterricht ohnehin schon recht lang. „Wenn wir da noch etwas verschieben würden, wären die Schüler ja erst um 18 Uhr zu Hause.“ Gleichwohl sei er offen für eine Diskussion, die beispielsweise bei einem der regelmäßigen Treffen der Schulleiter mit Vertretern der Stadtverwaltung möglich wäre.

Region sieht Buskapazitäten ausgereizt

In der Ratssitzung am 13. August beauftragten die Politiker darüber hinaus die Stadtverwaltung, mit der Region Hannover zu verhandeln, ob nicht zusätzliche Busse eingesetzt werden könnten. Dazu habe man nun bei einem Treffen der Hauptverwaltungsbeamten der Region eine klare Absage bekommen, berichtet Stadtsprecherin Nadine Schley. Auch Regionssprecher Klaus Abelmann hatte bereits erklärt, dass die Kapazitäten des Unternehmens Regiobus zu Schulbeginn ausgelastet seien.

Schulausschusssitzung am Mittwoch fällt aus Mit Möglichkeiten und Modellen in Niedersachsen Ganztagsschule zu gestalten, sollte sich der Schulausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 2. September, befassen. Dazu war ein Referent von der Landesschulbehörde eingeladen. Doch er ist erkrankt. Deshalb fällt die Sitzung aus und soll bei nächster Gelegenheit nachgeholt werden, teilt Stadtsprecherin Nadine Schley mit.

