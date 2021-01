Neustadt

Eltern von Kita-Kindern müssen für den Januar keine Gebühren zahlen. Der Beschluss der Verwaltung betrifft die städtischen Kitas, die Einrichtungen in freier Trägerschaft sowie die Großtagespflege. Der vorübergehende Gebührenverzicht gilt auch für die Notbetreuung und das Essensgeld. Bereits entrichtete Beiträge für den Januar werden erstattet oder mit dem Folgemonat verrechnet.

Das Land Niedersachsen hat mit der aktuellen Corona-Verordnung die Betreuung in den Kindertagesstätten ausgesetzt. Lediglich eine Notbetreuung für bis zu 50 Prozent der angemeldeten Kinder wird angeboten. „Wir wissen um die schwierige Situation für die Familien und wollen so schnell und unbürokratisch, zumindest finanziell, ein wenig für Entlastung sorgen“, sagt Neustadts Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne). Die Stadt appelliert jedoch an alle Eltern genau zu prüfen, ob eine Betreuung zu Hause ermöglicht werden kann. „Im Sinne des Infektionsschutzes ist es für die Sicherheit der Kinder und der Angestellten in den Einrichtungen unbedingt notwendig, dass so wenig Kinder wie möglich in die Betreuung kommen“, sagt Herbst. Die Stadt hatte bereits zum Beginn der Kita-Schließungen im letzten Jahr die Gebühren vorübergehend ausgesetzt.

Der Bürgermeister dankt ausdrücklich allen Familien, die es unter zum Teil großen Anstrengungen ermöglichen, die Plätze für diejenigen Eltern frei zu halten, für die eine Betreuung in den Einrichtungen alternativlos ist. Bei Fragen und Problemen rund um die Notbetreuung hat die Stadt eine E-Mail-Adresse eingerichtet. Eltern können ihre Anliegen direkt an notbetreuung@neu-stadt-a-rbge.de richten.

Von Mario Moers