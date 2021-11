Neustadt

Der Theater- und Konzertkreis Neustadt verliert seine Vorsitzende: Anja Fabritz hat nach einem Jahr im Amt angekündigt, den Posten wieder abgeben zu wollen. „Bei Amtsantritt steckte ich voller Motivation, Engagement und Ideen und habe mich sehr auf diese Aufgabe gefreut“, schreibt sie in einer kurzen Erklärung.

Fabritz will sich nicht impfen lassen

In ihrer Amtszeit hätten Lockdown und Kontaktbeschränkungen verhindert, dass sie mit dem Team hätte zusammenwachsen können. „Aufgrund der aktuell verschärften Corona-Maßnahmen (2-G-Regelung) ist es mir nicht leider nicht möglich, meine Aufgaben als Vorsitzende auszuführen und den Verein weiterhin zu unterstützen, weil ich nicht geimpft bin – und dies auch unter Druck nicht tun werde.“ Das entspreche ihrer Überzeugung. Überdies plane sie, in nächster Zeit aus Neustadt wegzuziehen. Fabritz hat sich in ihren bisher 22 Jahren in der Stadt vielfältig engagiert, vor dem TKK war sie im Vorstand der Altrewa-Stiftung tätig. Und im Wahlkampf 2004 kandidierte sie für das Bürgermeisteramt – damals setzte sich Uwe Sternbeck durch.

Vorstand ist weiter arbeitsfähig

Der TKK steht nun vor einem Problem – schon vor Fabritz’ Wahl hatten die ehrenamtlichen Kulturveranstalter monatelang gesucht, um den Posten zu besetzen. „Wir sind auch mit drei Vorstandsmitgliedern beschlussfähig“, sagt Geschäftsführer Ernst Hahne – außer ihm gehören noch Christine Nothbaum und Willi Ostermann dem Vorstand an. Allerdings häufe sich die Arbeit, insbesondere seit Beginn der Corona-Krise.

„Man glaubt gar nicht, was für zusätzliche Aufgaben die Pandemie mit sich bringt“, sagt Hahne. Der Verein hat rund 40 Mitglieder, die meisten sind eher inaktiv, und 170 Abonnenten, die regelmäßig Theatergastspiele und Konzerte besuchen. Bei der Mitgliederversammlung am Freitag, 26. November, werde man dringend an die Mitglieder appellieren, den Vorstand zu unterstützen. Der TKK habe sich in den letzten Jahren äußerst positiv entwickelt, die Veranstaltungen fänden großen Anklang beim Publikum. Zum Gastspiel von Christine Neugebauer und Christine Urspruch am Sonnabend, 20. November, beispielsweise seien nur noch wenige Plätze in der Aula des Gymnasiums frei.

Von Kathrin Götze