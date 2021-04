Neustadt

Es war bereits das zweite Mal, dass der Rotary Club Nienburg-Neustadt zum Wochenendeinkauf dazu aufgerufen hatte, um Menschen in Not mit einem eingekauften Artikel nach Wahl zu unterstützen. Nach der „Kauf eins mehr“-Aktion im letzten Herbst wurden auch jetzt wieder vor je einem Einkaufsmarkt in Nienburg und Neustadt die Kunden um eine Spende aus dem Einkaufswagen gebeten.

„Es haben wieder sehr viele Menschen mitgemacht und die in ihren gelben Westen deutlich erkennbaren Rotarier sehr freundlich begrüßt. Die nass-kalte Witterung mit praktisch allen vier Jahreszeiten in kurzer Folge tat der guten Aktion keinen Abbruch“, zeigte sich Rotary-Präsidentin Ina Plinke erfreut über die gelungene gemeinnützige Aktion am letzten Märzwochenende. Und das Ergebnis kann sich ebenfalls wieder sehen lassen: Viele prall gefüllte Transportboxen voller Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs gingen bereits an die Tafeln in Nienburg und Neustadt.

Von Mario Moers