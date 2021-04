Neustadt

Claus Crone gefällt so manches in der katholischen Kirche nicht. Wie die jüngste Entscheidung aus dem Vatikan, die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare kategorisch abzulehnen. Als Reaktion darauf hat der Diakon von Neustadts Gemeinde St. Peter und Paul die Erklärung „#mehrsegen“ unterzeichnet, die Gottes Segen für homosexuelle Paare fordert. Innerhalb weniger Tage beteiligten sich mehr als 2000 Priester und pastorale Mitarbeiter.

Es ist eine junge Bewegung und sie äußert sich nicht nur unter diesem Hashtag, sondern auch unter dem provokanteren #pastoralerUngehorsam in den sozialen Medien. Darüber hinaus haben katholische Institutionen die Hildesheimer Erklärung unterzeichnet, in der sie gegen Roms Entscheidung aufbegehren. Wenn homosexuelle Menschen die Kirche um ihren Segen bitten, dürfe ihnen das nicht verweigert werden, heißt es dort. Es folgt der Aufruf, für solche Segnungen einzutreten. Crone ist einer derjenigen, die das tun wollen.

Schüler will aus Kirche austreten wegen Vatikan-Entscheidung

„Ich hatte einen Auslöser“, sagt der Diakon und erzählt von einem Brief, den er einige Tage zuvor bekommen hat. Ein ehemaliger Schüler habe ihm darin von seinem Entschluss berichtet, wegen der Entscheidung des Vatikans aus der Kirche auszutreten. „Ich bin mit ihm im Gespräch“, sagt Crone, der hauptamtlich als Lehrer am Gymnasium Neustadt arbeitet. Bislang habe der junge Mann seine Ankündigung nicht wahr gemacht. Crone habe ihm weder zu- noch abgeraten, aber für sich selbst Konsequenzen gezogen und seine Unterschrift für die Segnungen Homosexueller geleistet. „Der Brief hat bei mir das Fass zum Überlaufen gebracht“, sagt er.

Klares „Jein“ von Pfarrer Körner

Auch in den katholischen Gemeinden in Neustadt und Wunstorf wird über diese Frage diskutiert. Pfarrer Andreas Körner, zuständig für beide Gemeinden, hat damit begonnen, die kirchlichen Gremien zu informieren. Es gebe durchaus unterschiedliche Ansichten. Aber das sei auch gut so, sagt Körner. Seine eigene Ansicht zu den Segnungen sei differenziert, sagt er, und lasse sich nur mit einem „klaren Jein“ zusammenfassen. Mit jedem Paar, das zu ihm komme – ob hetero- oder homosexuell – spreche er über Veranlassung und Formen beim Wunsch nach einer Segnung. Körner ist sicher, in solchen Gesprächen bei Bedarf individuelle Lösungen finden zu können. Er haben jedoch noch keine Anfrage von einem gleichgeschlechtlichen Paar erhalten.

Eindeutiger positionier sich Crone in dieser Angelegenheit, er will noch mehr verändern. Die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare, die Rolle von Frauen in der katholischen Kirche, der Zölibat – in allen diesen strittigen Themen hat er andere Ansichten als der Vatikan. Auf die Frage, was ihm gegen den Strich geht, fällt ihm zuallererst die „monarchistische Struktur“ der Kirche ein. „Das ist unser Haupthindernis, wenn wir die Menschen erreichen wollen“, sagt der Diakon. Unsäglich findet er auch Tendenzen in der katholischen Kirche, abzuwerten oder nicht zuzulassen, was nicht ins tradierte Bild des Katholizismus passt.

Verweigerte kirchliche Hilfe ist „religiöser Rassismus“

„Menschen in Not zu Hilfe zu eilen – das ist für mich der Grund, weshalb ich noch in der Kirche bin“, sagt Crone. Allen Menschen, betont er. Nicht nur Katholiken, auch allen anderen. Und eben auch Homosexuellen. „Religiöser Rassismus“ ist es für ihn, wenn diese Hilfe für alle in Frage gestellt wird.

Vor 40 Jahren, als er ins Theologiestudium eingestiegen sei, habe große Aufbruchstimmung in der Kirche geherrscht. Er kenne etliche Anwärter aufs Pfarramt, die sich von diesem Aufbruch erhofft hätten, als Pfarrer einmal heiraten zu dürfen. Vergebliche Hoffnung. Und auch ansonsten habe sich nicht viel getan. Der Stil in Rom sei der des Aussitzens und Abwartens.

Mit seiner Unterschrift und seiner Bereitschaft, öffentlich darüber zu reden, was ihm an seiner Kirche nicht gefällt, trete er für das Recht auf Segnung ein, sagt Crone. Und wenn ein homosexuelles Paar bei ihm um eine Segnung bitte, werde er dem Wunsch nachkommen. Was seine Kirche angehe, so bleibe er trotz allem unverzagt: „Ich glaube immer noch, dass es Reformen geben wird.“

Von Beate Ney-Janßen