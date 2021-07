Neustadt

Endlich wieder Party machen: Diesen Wunsch haben drei junge Neustädter jetzt in die Tat umgesetzt. Jonas Arkenberg, Aaron Zischner und Marcel Reiter luden am Sonnabend von 12 bis 22 Uhr zum Open Air in den Amtsgarten von Schloss Landestrost ein. „Wir bringen den Fans elektronischer Musik den Feierspaß zurück“, sagte Arkenberg. Bei der Fete wurde der Infektionsschutz zur Herausforderung.

Erst nach zähem Ringen mit Neustadts Stadtverwaltung und regem Schriftverkehr mit der Region Hannover wurde die Party fünf Tage vor Termin mit 650 Gästen genehmigt. Maske, Abstand und Kontaktdatenerfassung waren obligatorisch. Um ein vielfältiges Set zu bieten, hatten die Organisatoren namhafte DJs gebucht. „Zehn Stunden – zehn DJs heißt unser Motto“, sagte Arkenberg (23) und blickte glücklich auf die ausgelassen tanzenden Besucher.

Ausverkaufte Party im Amtsgarten

Die Veranstalter bewiesen neben Mut auch ein sicheres Gespür für den Publikumsgeschmack. Zum Beispiel mit DJ Arman John, der während eines Regenschauers den Stimmungspegel lässig hoch hielt und aus dem Amtsgarten gekonnt einen Dampfkessel machte. Zwei satte Schauer forderten die Besucher heraus. Doch die Stimmung war ungebrochen ausgelassen. Höchstens 20 spontane Technofans hätten noch mitfeiern dürfen. „Man kann sagen: Wir sind ausverkauft“, sagte Zischner.

Mit Jürgen Stach hatten sich die Jungunternehmer einen erfahrenen Gastronomen an die Seite geholt, der noch den einen oder anderen Tipp beisteuerte und ansonsten voller Respekt war: „Das machen die wirklich gut“, sagte Neustadts langgedienter Party-Altmeister. Während des Schauers gab Stach sofort Anweisung, die Steckerseite der Kabeltrommeln in Bodenrichtung zu drehen, um Kurzschlüsse zu verhindern.

Polizei wirft ein Auge auf Einhaltung der Maskenpflicht

Wer gerade nicht tanzen wollte, konnte sich im Lounge Bereich entspannen oder von einer Picknickdecke aus das Geschehen beobachten, wie Elke Arkenberg. Wie die anderen Eltern der Veranstalter hatte sie das Projekt nach Kräften unterstützt: „Das war unglaublich viel Arbeit. Die haben immer wieder bis in die Nacht geackert“, verriet Jonas Mutter. Die starke Polizeipräsenz sorgte kurz für Irritationen. Doch die kontrollierte nur die Einhaltung der Maskenpflicht.

