Mariensee

Der Abwasserbehandlungsbetrieb Neustadt (ABN) lässt in der kommenden Woche Kanäle in Mariensee erneuern. Dabei werden auch Arbeiten in unübersichtlichen Bereichen entlang der Ortsdurchfahrt ausgeführt.

Verkehr wird umgeleitet

Die größten Auswirkungen auf den Verkehrsfluss haben die Kanalarbeiten am Dienstag, 5. November, auf Höhe der Einmündung Höltystraße /Alt Mariensee. Da sich der dortige Kanalschacht im Kreuzungsbereich befindet, ist eine Ein- und Ausfahrt in die Straße Alt Mariensee während dieser Zeit nicht möglich. Der Verkehr wird dann über die Bergstraße umgeleitet. Dort gilt ein Halteverbot. Ebenfalls am Dienstag wird der Kanal im Kurvenbereich Alt Mariensee/Amt Wölpe erneuert. Dort regelt eine Ampel den Verkehr.

Bauarbeiten in der Kurve

Am Mittwoch, 6. November, wandert der Bautrupp dann weiter in die Höltystraße. Im Kurvenbereich an der Einfahrt zum Kloster wird der Verkehr auch dort per Ampel um die Baustelle herumgeführt.

Von Susann Brosch