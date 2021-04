Neustadt

Gute Nachricht für Schulabgänger: Zum Start des Ausbildungsjahrs 2021 im August bleibt die Zahl der verfügbaren Stellen offenbar auf Vor-Corona-Niveau. Das ergab eine Stichproben-Befragung der Redaktion bei den großen Ausbildungsbetrieben in Neustadt. Keines der angefragten Unternehmen hat vor, coronabedingt das Ausbildungsangebot zu reduzieren. „Nachdem sich 2020 die Verunsicherung einiger Firmen auf dem Ausbildungsmarkt niedergeschlagen hat, ist das dieses Jahr anders“, sagt Annette Jürgens. Als Leiterin des Hauptschulzweigs an der Kooperativen Gesamtschule Neustadt (KGS) hat Jürgens einen guten Überblick über den Ausbildungsmarkt vor Ort. Die Lage stimmt sie zuversichtlich. „Die Betriebe haben uns signalisiert, dass die Ausbildungsstellen da sind“, sagt sie.

Auch in Pandemie bemüht sich die KGS-Neustadt den Schülern Wege in die Ausbildung aufzuzeigen. Das Betriebe-Speed-Dating ist dabei eine Gelegenheit, Erfahrungen mit der Bewerbungssituation zu sammeln.

„Wir haben schon sechs Verträge abgeschlossen, das ist deutlich früher als üblich“, freut sich Kristina Schwarz, Betreuerin für Auszubildende bei der Dachdecker Firma Hanebutt. Gleich 18 Ausbildungsplätze hat der Malerbetrieb Temps zu vergeben, größtenteils zum Maler und Lackierer. Hier sieht die Organisatorin des betriebseigenen Schulungszentrums Sandra Lukaschek mit Blick auf die Pandemie vor allem eine Hürde. „Wir lernen normalerweise viele spätere Auszubildende über ein Baustellenpraktikum kennen. Praktika sind derzeit allerdings nur extrem schwierig durchzuführen“, sagt sie.

Probearbeiten statt Praktikum

Die Durchführung von Schülerbetriebspraktika ist gemäß der Corona-Verordnung des Landes Niedersachsen vorübergehend untersagt. Ein Problem, dass sich in Neustadt ganz besonders auswirkt. Denn das sogenannte Neustädter Modell, bei dem Haupt- und Realschüler der KGS schon während der Schulzeit einen praxisorientierten Teil an der Berufsschule absolvieren, beinhaltet verpflichtende Praktika – gerade für Haupt- und Realschüler immens wichtig. Wo notwendig, werden diese verpflichtenden Praktika gerade verschoben. „Zusätzlich stellen wir Schüler auch für ein Probearbeiten frei, um den Kontakt zu den Firmen zu gewährleisten“, berichtet KGS-Lehrerin Jürgens.

Annette Jürgens leitet den Hauptschulzweig an der KGS Neustadt. "Die Betriebe haben uns signalisiert, dass die Ausbildungsplätze 2021 vorhanden sind", sagt sie. Quelle: Mario Moers

Speeddating im Hybridformat

Neben den Praktika sind auch viele weitere etablierte Angebote zur Berufsorientierung derzeit nur schwer durchführbar. Am Dienstagmorgen konnten sich Neuntklässler der KGS per Videokonferenz potenziellen Ausbildungsbetrieben aus Neustadt bei einem Speeddating vorstellen. Vor Corona war dieser Betriebeabend ein riesen Event, an dem sich bis zu 30 Firmen den Schülern präsentierten. Bei dem Onlineformat sind es immerhin neun.

Die Veranstaltung nun als Hybridformat mit den Schülern vor Ort und den Unternehmen im Video durchzuführen, ist für KGS-Schulleiter Burkhard Jonck absolut notwendig. „Alle Anstrengungen sind nötig, um den jungen Leuten jetzt die Hand zu reichen und ihnen Perspektiven aufzuzeigen“, sagt er. Zur Begrüßung ist auch Bürgermeister Dominik Herbst zugeschaltet. „Es ist ein wichtiges Signal, dem Format auch in der Pandemie Beständigkeit zu verleihen“, sagt Herbst.

Lisa Leise (15) ist noch auf der Suche nach einem Praktikums- oder Ausbildungsplatz. "In der Pandemie läuft natürlich vieles über Telefon statt persönlich, dass macht es etwas kompliziert", sagt die KGS-Schülerin. Quelle: Mario Moers

Und wie schätzen die Schüler selbst ihre Chancen ein, zum 1. August einen Ausbildungsvertrag in der Tasche zu haben? „Ich muss gucken, was ich kriege. Aber es muss mir auch gefallen“, sagt die 15-jährige Lisa Leise. Das Speeddating, vor dem Tablet-Bildschirm im Klassenraum, ist für Lisa die erste Bewerbungssituation in ihrem Leben. Neunmal wird sie sich heute in Kurzgesprächen vor gestandenen Personalern präsentieren. Mit jedem Mal wird sie geübter, selbstbewusster. „Hier geht es um die Lebenswirklichkeit. Deshalb ist es so wichtig, dass wir da trotz Corona weitermachen“, sagt Schulleiter Jonck.

Von Mario Moers