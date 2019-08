Neustadt

Happy End für Sonja und Siegfried: Den beiden jungen Seeadlern, die binnen weniger Tage im Juli entkräftet im Neustädter Land aufgegriffen worden sind, geht es gut. Sie sind in der Wildtier- und Artenschutzstation Sachsenhagen aufgepäppelt worden, bis sie kräftig genug waren, um sich selbst zu versorgen. Jetzt sind sie mit Sendern versehen und wieder ausgewildert worden und haben sich eigene Reviere gesucht. Das zugehörige Leseprogramm in der Artenschutzstation gibt allerhand Daten und Statistiken weiter.

Männchen bleibt dem Steinhuder Meer treu

Siegfried, das Männchen, scheint laut Artenschutzstation ortstreu zu sein, er zieht seine Kreise weiter nahe dem Fundort nördlich des Steinhuder Meeres, hat seit seiner Auswilderung am 25. Juli aber immerhin auch mehr als 240 Kilometer zurückgelegt. Das Weibchen, Sonja, von der die Vogelschützer vermuten, sie könnte seine Schwester sein, zeigt mehr Wanderlust: Sie wurde am 9. August ausgewildert und ist seitdem schon mehr als 500 Kilometer geflogen. Inzwischen treibe sie sich in Dänemark herum, berichtet Stationsleiter Florian Brandes.

Seeadler fliegen bis zu 950 Meter hoch

Anhand weiterer Daten aus den Sendern kann man feststellen, dass die Vögel sich im Durchschnitt auf 92 bis 94 Metern Höhe bewegen, ihre größten Höhenflüge brachten sie auf 949 beziehungsweise 947 Meter. Sonjas Top-Geschwindigkeit liegt bei 79 Stundenkilometern, Siegfried brachte es immerhin auf 65 Stundenkilometer.

Von Kathrin Götze