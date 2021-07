Neustadt

Neue Wahl, neue Gesichter, frisches Blut für die Lokalpolitik. Zur Kommunalwahl am 12. September haben fast alle im Rat vertretenen Parteien junge Kandidatinnen und Kandidaten für aussichtsreiche Listenplätze nominiert. Was motiviert diese Polit-Newcomer eigentlich, sich ausgerechnet im ruhmlosen Geschäft der Orts-und Stadtratspolitik zu engagieren? Wir haben eine Spitzenkandidatin und zwei Kandidaten gebeten, uns ihren Weg in die Politik zu schildern. So unterschiedlich ihre Geschichten sind, teilen sie auch einige Ideen und Motive.

Der konservative Familienvater

Sebastian Streich ist junger Familienvater, konservativ und zugezogen. Den 33-jährigen Berufsfeuerwehrmann ärgert es seitdem, dass sich nicht alle Autofahrer in seinem Neubaugebiet an das Tempolimit halten. Gemeinsam mit seiner Frau und dem ersten Kind lebt der gebürtige Schweriner seit letztem Herbst am idyllischen Eilverser Dorfrand. Die Entwicklungen dort, insbesondere um das bei Häuslebauern begehrte Neubaugebiet Im Dahle, verfolgt er seitdem mit großem Interesse. Nicht alle Entscheidungen zum Baugebiet seien transparent gewesen, findet er. „Bezieht die Bürger mehr ein“, lautet nun seine Forderung. Die will er künftig nicht nur privat, sondern auch politisch vertreten. 2020 trat er deshalb, rechtzeitig zur Wahl, in die CDU ein. „Ich habe mich selber für den Ortsrat zur Nachnominierung vorgeschlagen“, erzählt er.

Mehr Nachwuchs Auch die FDP und die UWG schicken zur Kommunalwahl frische Gesichter ins Rennen. Politische Premiere feiert unter anderem Tobias Niemeyer. Der 27-jährige IT-Change-Manager trägt seine politische Agenda bereits in der Berufsbezeichnung. Er kandidiert für die FDP zur Ratswahl, wenn auch auf dem wenig vielversprechenden Listenplatz 8. „Es gab nie mehr zu tun und wir haben in Neustadt viele Themen, die es anzupacken gilt“, erklärt er seine Motivation. Erstmalig für die UWG tritt Katrin Störmer aus Brase bei der Ratswahl an. Die UWG ist dort derzeit mit vier Mandaten vertreten, Störmer belegt Listenplatz 6 im Wahlbereich II – sie kandidiert außerdem für den Ortsrat in Mandelsloh.

Wenn der Sohn eines Politiklehrers über Politik spricht, wird die Dringlichkeit deutlich, mit der Streich sich in seiner neuen Heimat einbringen möchte. Als Schüler wählte er als Thema seiner Facharbeit die Politikverdrossenheit seiner Generation und Wolf Biermann. Heute bezeichnet er sich selbst als neu-konservativ, mit einem Zusatz. „Ich bin jung und konservativ, aber zukunftsorientiert“, sagt Streich. Was er anders machen will? Mehr Bürgerbeteiliung ist ihm wichtig. In Eilvese tritt die CDU dieses Jahr ohne vorgefertigtes Wahlprogramm an. Es war auch Streichs Vorschlag, stattdessen die Bürgerinnen und Bürger zu Debattier-Runden und einer Kutschtour einzuladen. „Ich will helfen, die Politikverdrossenheit hinter uns zu lassen“, sagt Streich.

Die Generation Herbst

Jasmina Cortese gehört zu den Neu-Kandidatinnen, die man als Generation Herbst bezeichnen könnte. „Der Sieg Dominic Herbsts bei der Bürgermeisterwahl war meine Initialzündung“, erzählt die 27-Jährige Kernstädterin. Von den Grünen wurde sie gleich im ersten Anlauf zur Spitzenkandidatin für den Rat der Stadt bestimmt. Der amtierende Bürgermeister, ebenfalls ein Grüner, war 24 Jahre alt, als er 2011 in den Rat einzog. Seine politische Laufbahn begann Herbst noch jünger, als Jugendbürgermeister.

Hier gibt es Parallelen zur neuen grünen Hoffnungsträgerin. Die Schulsozialarbeiterin Cortese hat während ihres Anerkennungsjahres den Jugendrat betreut – eine Nachwuchsschmiede, die irgendwann mangels Nachwuch einschlief. „Ich habe mich viel mit der Partizipation Jugendlicher auseinandergesetzt. Jugend und Schule sind Themen, die mich besonders beschäftigen“, sagt Cortese. „Mit dem Beginn der Berufspraxis habe ich schnell gemerkt, wo in der Schulpolitik Dinge schief laufen“, erzählt sie von ihrer persönlichen Motivation Ratsfrau zu werden.

Im Gespräch gendert Cortese fließend, ein Merkmal junger Leute, das im derzeitigen Rat so noch ungewohnt ist. Bei der Wiederbelebung des Jugendparlaments kann sie sich vorstellen, „mehr situative Beteiligungsformen“ auszuprobieren. Es ist dieser selbstverständliche Umgang mit „jungen“ Diskursen und Themen, mit dem die jungen Kandidatinnen und Kandidaten der Kommunalpolitik auch in Neustadt neue Impulse geben könnten – vorausgesetzt sie werden gewählt.

Pilot, Burgerbrater und Sozialdemokrat

Mohamed Khaled will hoch hinaus. Der 28-jährige Neustädter befindet sich gerade in der Ausbildung zum Piloten und Luftfahrt-Manager. Weil der Fliegernachwuchs coronabedingt zuletzt lange Zeit nicht durchstarten durfte, überbrückt Khaled die Zeit in der Heimat. Gerade arbeitet er im familieneigenen Burgerladen an der Landwehr. Pilotenanwärter, Burgerbrater und bald vielleicht noch Ratsherr? Khaled tritt für die SPD gleich bei drei Wahlen an, für den Ortsrat der Kernstadt, den Rat und die Regionalversammlung. „Wie man in die Partei eintritt, habe ich gegoogelt“, erzählt er. Kaum geschehen, wandten sich die Genossen mit einer Bitte an ihn. Ob er nicht Lust habe, die Jusos in Neustadt wiederzubeleben. Diese Erfahrung, gebraucht zu werden und von den alten Kadern willkommen geheißen zu werden, teilen die jungen Kandidatinnen und Kandidaten lagerübergreifend. „Mir wurde gesagt, dass ich alle Unterstützung bekomme“, erzählt Khaled. Inhaltlich gilt sein Interesse den jungen Themen. „Es gibt soviel spannenderes als Straßenschilder zu diskutieren“, sagt er über die Kommunalpolitik. „Den Skateplatz an der KGS aufzuwerten wäre ein tolles Projekt, auf das viele junge Leute warten“, nennt er ein Beispiel. „Ich will schauen, was fehlt in Neustadt und werde versuchen, viel zu machen“, sagt Khaled.

Beim Alter Durchschnitt Der Altersdurchschnitt des Neustädter Rats nach der letzten Kommunalwahl lag bei 54 Jahren. Rund 20 Prozent der Mandatsträger waren damals bereits über dem Renteneintrittsalter (65). Nur wenig geringer war der Anteil der unter 35-Jährigen Ratsleute. Eine gute Mischung also? Das Altersmittel im niedersächsischen Landtag liegt derzeit bei 53 Jahren, im Bundestag bei 49.

Von Mario Moers