Julia Kock und ihr Begleiter Frank Grischek präsentieren am Freitag, 21. August, einen Abend für Freunde der Musik von Edith Piaf. Der Abend im Amtsgarten am Schloss Landestrost in Neustadt beginnt um 20 Uhr.

Chanson-Abend mit Milord und La Vie en Rose

Von Aachen bis Zürich, von Schmidts-Tivoli bis GOP-Varieté – es ist das Erfolgsprogramm von Kock und Grischek über das Leben und die Musik von Edith Piaf. Julia Kock führt ihre Stimme kenntnisreich durch weltbekannte Chansons wie „Milord“, „Je ne Regrette Rien“ und „La Vie en Rose“, immer präzise, immer einfühlsam und verzaubernd.

Ihr Begleiter am Akkordeon ist Frank Grischek, der in gekonnter Weise Melodien aus seinem Instrument perlen lässt, mal wuchtig, mal hauchend zart. „Mitten ins Herz treffen Julia Kock sowohl mit ihrem Gesang als auch mit ihren einfühlsamen Moderationen und Akkordeonist Frank Grischek mit seinem Spiel – fast so, als wäre die Piaf niemals von uns gegangen“, schreibt das Duo auf seiner Internetseite.

Vom OP-Saal zur Hauptrolle als Piaf

Julia Kock ist gebürtige Kielerin und examinierte Kinderkrankenschwester. Nach der Schauspielausbildung in Hamburg erhielt sie 1976 ein Engagement am Düsseldorfer Schauspielhaus. Weitere Stationen in Celle und Mainz und ein Gastspiel in Japan folgten. Zurück in Hamburg, gastierte sie mit dem Programm „Viel–Mehr– Mehring“, einem literarisch-kabarettistischen Abend mit Gedichten und Chansons von Walter Mehring. Julia Kock entdeckte die Atmosphäre der Kleinkunstbühne für sich. 1992 präsentierte sie ihr erstes Edith-Piaf-Soloprogramm „Gesichter des Glücks”. 1994 war sie in der Titelrolle der Edith Piaf im Schmidt’s und im Schmidt-Tivoli, später in Düsseldorf zu erleben.

Termin: Freitag, 21. August, 20 Uhr, Open-Air-Bühne im Amtsgarten Schloss Landestrost, 31535 Neustadt. Der Eintritt kostet 20, ermäßigt 17 Euro. Karten für alle Termine des Kultursommers gibt es ausschließlich im Vorverkauf in den HAZ/NP-Ticketshops und anderen bekannten Vorverkaufsstellen, online zuzüglich Gebühr nur auf https://kultur-rh.reservix.de. Eine Abendkasse gibt es nicht. Das Team Kultur der Region Hannover hat die Sitzplatzzahl von 124 auf 180 erhöht. Es gilt besonders am Einlass das Masken- und Abstandsgebot.

