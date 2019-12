Jugendfeuerwehr Poggenhagen sammelt Spenden für Kinderhospiz

Poggenhagen/Syke

Sie hatten sich vorgenommen, in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes zu tun. Die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Poggenhagen entschieden sich, Spenden für das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz in Syke zu sammeln. Auf dem Weihnachtsmarkt in Poggenhagen riefen die Nachwuchs-Brandschützer zu Spenden auf. Außerdem gingen sie durchs Dorf und sammelten bei der Bevölkerung, sodass sie schließlich die Summe von 1.121,74 Euro zusammenbekamen.

Abordnung besichtigt das Hospiz

Am dritten Adventssamstag machte sich eine Abordnung von elf Mitgliedern der Jugendfeuerwehr mit ihrem Jugendfeuerwehrwart Sebastian Weigelt und der Betreuerin Nikola Höhne auf den Weg nach Syke, um die Spende zu übergeben. Philip Scheumann vom Begleiterteam des Hospizes begrüßte die Gäste und führte sie herum. Einigen Bewohnern des Hospizes durften die Jugendlichen kleine Geschenke überreichen, die auch gesponsert worden waren. Schließlich übergaben sie stolz ihren großen Scheck an Scheumann, der ihn erfreut für das Hospiz in Empfang nahm.

Von Kathrin Götze