Er stammt aus Neustadt, sammelte erste Bühnenerfahrungen im Darstellenden Spiel am Gymnasium Neustadt. Inzwischen ist Wolf E. Rahlfs Intendant am Theater Altmark in Stendal. Mit seiner Inszenierung des Monologs „Judas“ gastiert er am Mittwoch, 3. November, in der Liebfrauenkirche.