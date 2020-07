John Winston Berta ist ein musikalisches Multitalent und tritt am Freitag, 7. August, auf der Open-Air-Bühne am Amtsgarten von Schloss Landestrost auf. Im Alter von 22 Jahren hat er bereits viele Jahre Erfahrung in der Musikbranche. Als Sänger, Musiker, Songwriter und auch als Produzent.