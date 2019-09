Neustadt

Hannoversche Musiker kommen ins Schloss Landestrost und bringen zum Konzert musikalische Freunde mit: Das Konzept ist reizvoll und schon vielfach erprobt. Am Freitag, 13. September, ist der Jazzpianist Lennart Smidt zu Gast in der Reihe „... and Friends“, die inzwischen zum Programm der Unesco City of Music gezählt wird.

Schnittstelle von Jazz, World Music und Improvisation

Der weltoffene Musiker hat in Hannover und in den Niederlanden studiert, nach wiederholten Reisen unter anderem durch Afrika und Brasilien arbeitet er nun international, und zwar an den Schnittstellen von Jazz, World Music und Improvisation, wie es in der Ankündigung heißt.

Zum Auftritt im Schloss bringt Smidt den Fusion-Gitarristen Oliver Wissing, den Kameruner Bassisten Benson Itoe, den Weltmusiker und Percussionisten Kaveh Mahdadi sowie John Winston Berta mit, der für Gesang und Schlagzeug zuständig ist. Es verspricht, eine einzigartiges Konzert zu werden: Zwischen Afrobeat und Brazilian Jazz fließen Volksmusiken anderer Kulturen ein, und Smidt setzt seine feinsinnigen Jazz-Improvisationen an der Hammondorgel ebenso um wie am Flügel.

Karten für 15 Euro, ermäßigt 10 Euro, gibt es an den bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen, zum Beispiel in den Geschäftsstellen von HAZ und NP, in Neustadt Am Wallhof 1. Auch im Schloss selbst kann man sie kaufen, die Vorverkaufsstelle ist montags bis donnerstags, 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr geöffnet, freitags, 9 bis 12 Uhr. Sie ist telefonisch unter (0511) 61625200 zu erreichen, und per E-Mail an kultur@region-hannover.de.

Von Kathrin Götze