Lautes Piepen rettet Kitze vor dem Mäher

Mardorf

Auf Wiesen bei Mardorf piept’s: Die Jagdgenossenschaft Mardorf will Rehkitze vor den Mähmaschinen retten und setzt auf Akustiktechnik. Die Genossenschaft hat zehn sogenannte „akustische Wildretter“ gekauft und den Jägern in ihrem Gebiet zur Verfügung gestellt.

Annina Vogeler und Wilfried Ideker sind wenige Schritte auf eine abseits gelegene Wiese gestapft, als sich schon zwei Rehe erheben und mit großen Sprüngen das Weite gen Wald suchen. Die kleine Störung durch die Menschen hat sie aufgeschreckt und vertrieben. Anders ist das bei Kitzen. Sie drücken sich tief ins Gras, statt zu fliehen. Wilfried Ideker, Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Mardorf, hat damit leidvolle Erfahrungen gemacht. Vor Jahren, erzählt er, ist er mit seinem Mäher über ein Kitz gefahren. Das Tier verlor zwei Beine. Ideker will das nicht wieder erleben.

Keine Drohnen wegen des Naturschutzgebietes

Ähnliche Erfahrungen haben auch andere Landwirte in Mardorf gemacht. Gemeinsam mit den Jägern überlegten sie, was sie dagegen tun könnten. Die vielerorts favorisierte Methode, Kitze mit Wärmebildkameras, die an Drohnen hängen, ausfindig zu machen, komme in Mardorf nicht in Frage, sagt Ideker. Ein Teil der extensiv bewirtschafteten Wiesen liegt im Naturschutzgebiet Meerbruchwiesen. Dort dürfen Drohnen nicht zum Einsatz kommen, weil sie dort auch geschützte Tierarten vertreiben könnten.

Jägern wie Annina Vogeler ist ebenso wie den Landwirten daran gelegen, die Kitze vor dem Mähen aus den Wiesen zu scheuchen. Sie hat mit ihren Jagdkollegen die Aufgabe übernommen, die Wildretter auf die Wiesen zu stellen, nachdem sie von Landwirten informiert worden sind, wann wo gemäht werden soll.

Durchdringendes Piepen aus der Wiese

„Das Gerät stecken wir am Abend vorher in die Wiese“, erklärt die Mardorferin und demonstriert die Wirkung: Ein durchdringender Piepton wie aus einer Alarmanlage schallt aus dem kleinen Kasten, der an einem Stab befestigt ist. Rund sechs Stunden halte eine Batterie, sagt sie. In dieser Zeit würden nicht nur die Muttertiere, sondern auch die Kitze das Weite suchen. So könne der Landwirt am nächsten Morgen gefahrlos mähen.

Erste Versuche mit solchen Wildrettern haben einige der Jäger bereits im Vorjahr gestartet. Da aber oft auf vielen Wiesen gleichzeitig gemäht wird, waren mehr Geräte nötig. Die Jagdgenossenschaft entschied sich zum Kauf.

Einsatz nur weit abseits von Häusern

Empfindliche Störungen von Anwohnern wollen Jäger und Landwirte unterdessen vermeiden, nächtliches Piepen auf wohnortnahen Wiesen soll es nicht geben. Nur die Wiesen, die weit genug von Häusern entfernt sind, werden bestückt. Bislang hat es laut Ideker und Rogalla in dieser Erntezeit und in ihren Revieren noch keine toten Kitze gegeben.

Von Beate Ney-Janßen