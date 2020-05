Jäger retten Rehkitze per Drohne, bevor Wiese gemäht wird

Vesbeck

Wenn das Gras auf den Weiden hoch steht, ist es ein ideales Versteck für Rehkitze, die erst wenige Stunden oder Tage alt sind. Zugleich ist Heu als Futter für Milchvieh unverzichtbar, so auch für die Tiere der Vesbecker Landwirtsfamilie Holubarsch. Das Problem: Weil der Termin der ersten Wiesenmahd im gleichen Zeitraum wie die Geburt der Rehkitze liegt, kommt es immer wieder zu tödlichen Zwischenfällen.

Denn die sehr jungen Kitze bleiben bei drohender Gefahr noch starr im hohen Gras sitzen, sodass sie nicht rechtzeitig vor den scharfen Messern der Mähwerkzeugen flüchten. Landwirt und Jäger Stefan Holubarsch hat daher am Montagmorgen ab fünf Uhr alle seine Wiesen abgesucht, die kurz darauf gemäht werden sollten.

Anzeige

Drohne wird auf der Wiese fündig

Dabei bekam er gleich von zwei Seiten Unterstützung in Sachen Kitzrettung. Reinhard Hoffknecht vom Nabu-Ortsverband Neustadt reiste mit seiner Drohne inklusive Wärmebildkamera in Neustadts Norden, um die Wiesen per Luftbild abzusuchen. Enno Reinstorf und Maurice Eickhoff, ebenfalls Jäger, trugen die Kitze dann von der Weide. Nach der Mahd werden sie an gleicher Stelle wieder freigelassen.

Weitere NP+ Artikel

Jäger Enno Reinstorf trägt ein Rehkitz aus der Vesbecker Wiese, bevor das hoch gewachsene Gras für die Heuproduktion gemäht wird. Quelle: Maurice Eickhoff

In der Zwischenzeit halten die Jäger die Tiere in mit Gras ausgelegten Kartons, damit sie nicht von alleine schon während der Mahd an ihren Liegeplatz zurückkehren. Dabei kam den Kitzrettern das Wetter entgegen: Dank kühler Temperaturen wird es den Kitzen in den Kartons auch nicht zu warm.

Bei drohender Gefahr bleiben Kitze starr im Gras sitzen. Quelle: Maurice Eickhoff

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde