Neustadt

Die Show muss weitergehen, auch im Lockdown. Mit einem lustigen Spontanumbau trotzen die Betreiber der Burger-Bar Isygoing dieser Tage der Gastro-Schließung. In einem Internetvideo demonstrieren sie erfrischenden Galgenhumor, in Anbetracht der ersten Lage der Gastro-Branche. Vielleicht ist gute Stimmung auch einfach gute Werbung für das Außer-Haus-Geschäft. Ab Freitag, 20. November, bietet die Burger-Bar auch wieder ihr „Lockdown-Light“-Essen zum Abholen an.

Wir werden am Freitag den 20. November wieder mit unserem Ausser-Haus-Verkauf an den Start gehen. Wie die... Posted by Isygoing Bar & Burger on Saturday, November 14, 2020

Lesen Sie auch

Von Mario Moers