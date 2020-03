Internationales Frauenfrühstück soll wiederholt werden

Neustadt

Ein mehrsprachiges Kulturprogramm und ein ebenso bunt gemischtes Publikum – das war das Erfolgsrezept zum ersten internationalen Frauenfrühstück, zu dem am Wochenende Frauenberatungsstelle, Gleichstellungsbeauftragte, Café Vielfalt und der Verein Frauen dieser Welt gemeinsam eingeladen hatten.

In den Netzwerken dieser Akteure und im Café hatten sich – auf Einladungszettel in sechs Sprachen – rasch so viele Interessentinnen gefunden, dass das Frühstück gar nicht mehr weiter beworben worden war. „Wir hatten 90 Anmeldungen, mussten deshalb von der Begegnungsstätte Silbernkamp in den Saal der katholischen Gemeinde wechseln“, berichtet Jutta Wienand von der Frauenberatungsstelle. Dankenswerterweise habe die Gemeinde den Saal kurzfristig zur Verfügung gestellt. Letztlich kamen zwar nicht alle Angemeldeten, doch wer kam, hatte Spaß.

Spontane Gesänge und Tänze

Bahar Kruse trug Poesie auf Türkisch und Deutsch vor, Gesa Elsner las lyrische Texte und begleitete sich dabei auf der Gitarre, Zahra Lorabi sang und schlug dazu eine Handtrommel. Das brachte die Besucherinnen in Stimmung: Während nach dem Essen die Kinder in der Kinderbetreuung spielten, entwickelte sich spontan ein Potpourri aus Gesangsbeiträgen und gemeinsamem Tanz, dem sich auch die Deutschen nach erstem Zögern anschlossen.

Die Organisatorinnen sind einhellig der Meinung: „Uns ist es gelungen, anlässlich des Frauentags einen Ort zu schaffen, an dem ein internationales Gemeinschaftsgefühl unter Frauen spürbar werden konnte. Es lohnt sich, das Frühstück im kommenden Jahr zu wiederholen.“

Von Kathrin Götze