Neustadt

Die Mitglieder der Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung schauen hoffnungsvoll in die Zukunft. Bei ihrer Jahresversammlung kündigte Citymanagerin Jana Schadwinkel an, dass die Innenstadt-Förderung des Bundes von einer Million Euro, im kommenden Jahr 2022 vorrangig für die Belebung der City verwendet werden soll. Das Geld müsse bis 2023 investiert werden, führte Schadwinkel aus. An dem Konzept werde derzeit gefeilt. Mit einem Jugendcafé und der Ausweitung der Veranstaltungskonzepte stellte sie zwei Schwerpunkte für die Verwendung des Fördergeldes in Aussicht.

Hendrik Wecken, Volker Tiedgen, Maggie Rusyniak, Heiner Plinke, Cessy Meyer, Mike Behrmann, Andreas Holz, Ingo Lühring, Henning Hanebutt und Jens Ohlau von der Heide bilden den neuen Vorstand der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung. Quelle: privat

Behrmann und Hanebutt sind weiterhin die Vorstandsspitze

In der Vorstandsspitze der Wirtschaftsförderungs-Gemeinschaft änderte sich derweil nichts. Sowohl der Vorsitzende Mike Behrmann als auch sein Stellvertreter Henning Hanebutt wurden im Amt bestätigt. Heiner Plinke schied aus dem geschäftsführenden Vorstand zugunsten von Jens Ohlau von der Heide aus und wurde stattdessen Beisitzer. Zu Beisitzern wurden Cessy Meyer, Ingo Lühring, Volker Tiedgen und Hendrik Wecken erneut gewählt. Für Sven Wiesner rückte Maggie Rusyniak in den Vorstand ein, für Axel Nieber wurde Andreas Holz als Nachrücker gewählt.

Von Beate Ney-Janßen