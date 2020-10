Neustadt

In Suttorf beginnen die Stadtwerke Neustadt nach den Herbstferien den ortsweiten Ausbau des Glasfasernetzes. Ein Tiefbauunternehmen wird dabei in drei Phasen entsprechende Kabel für das schnelle Internet entlang der Straßen bis in die Häuser verlegen. Etwa ein Viertel der 346 Hauseigentümer in Suttorf hat bereits einen Vorvertrag für das Angebot der Stadtwerke-Internet-Marke Rasannnt abgeschlossen. Hauseigentümer, die sich noch während der Bauarbeiten für einen Anschluss entscheiden, sparen rund 750 Euro Verlegegebühren. Wer sich nach dem Erstausbau an das Netz anschließen lassen will, muss dafür zahlen. Für Stadtwerke-Kunden entfallen zusätzlich die Gebühren in den ersten sechs Monaten nach Inbetriebnahme des Glasfasernetzes. Mit einem Werbeschreiben wollen die Stadtwerke in den kommenden Tagen alle Suttorfer Haushalte auf ihr Angebot aufmerksam machen. Kunden, die bereits bestellt haben, bekommen eine Bestätigung zugesandt.

Einziger Anbieter

Zur Werbeoffensive der Stadtwerke-Internetmarke Rasannnt gehört auch, dass ein Baubeginn, wie hier in Suttorf, öffentlichkeitswirksam inszeniert wird. Auch Bürgermeister Dominic Herbst (2. v. l.) und Stadtwerke-Chef Lindauer (2. v. r.) sind für ein Foto gekommen. Quelle: Mario Moers

Nach dem Rückzug der Deutschen Glasfaser sind die Stadtwerke in Suttorf der einzige Anbieter, der aktuell einen Glasfaser-Anschluss im Ort anbietet. Obwohl in Teilen Suttorfs derzeit Internetkunden von dem regionalen Anbieter Northern Access aus Liebenau versorgt werden, bietet dieser hier kein Glasfaser an. Northern Access will sein Glasfasernetz allerdings in neun anderen Neustädter Ortsteilen ausbauen. Die Telekom und htp haben perspektivisch keinen Glasfaser-Ausbau in Neustadt geplant.

„Homeoffice kaum möglich“

„Die Internetgeschwindigkeit ist in Teilen des Ortes eine Katastrophe. Homeoffice ist oft kaum machbar“, sagt Wilhelm Wesemann, Ortsbürgermeister und Aufsichtsratsmitglied bei den städtischen Wirtschaftsbetrieben, zu denen die Stadtwerke und damit auch Rasannnt gehören. Zum symbolischen Auftakt an der orangefarbenen Kabeltrommel waren auch Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer, Bürgermeister Dominic Herbst und der Stadtwerke-Aufsichtsratvorsitzende Willi Ostermann gekommen. Das Trio ist inzwischen gut eingespielt, wenn es darum geht, Glasfaserkabel und den Rasannnt-Schriftzug für die Kameras in Szene zu setzen. Die starke öffentliche Präsenz ist nötig, um möglichst viele Hauseigentümer für das eigene Internetangebot der Kommune zu begeistern. Denn der kostenintensive Ausbau muss sich langfristig rechnen. Auch für die Ortsteile selbst ist relevant, in welchen Dörfern bis zum Stichtag 20. Dezember die meisten Vorverträge abgeschlossen wurden. Der weitere Ausbau richtet sich unter anderem nach dieser Nachfrage.

Von Mario Moers