An der alten Bushaltestelle in Stöckendrebber haben Dorfbewohner einen Bücherschrank eingerichtet. Die Dorfgemeinschaft hofft auf regen Gebrauch.

In Stöckendrebber steht nun ein Bücherschrank

