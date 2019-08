Neustadt

Am 1. August hat das neue Kindergartenjahr offiziell begonnen. Jetzt hat die Stadtverwaltung ihre Kita-Platz-Zahlen veröffentlicht. In den verschiedenen Einrichtungen im Stadtgebiet umfasst das Angebot 380 Krippen-, 1208 Kindergarten- und 350 Hortplätze. Vor allem Kindergartenplätze fehlen, aber es gibt auch noch freie Plätze.

Obwohl die Stadt die Kinderbetreuung kontinuierlich ausbaue, würden im laufenden Kindergartenjahr 76 Krippen-, 120 Kindergarten- und 20 Hortplätze fehlen, erklärt Stadtsprecherin Nadine Schley. „In den vergangenen Monaten haben die Mitarbeiterinnen des Fachdienstes Kinder und Familien versucht, so viele Wünsche wie nur möglich zu erfüllen und bei Problemen zu helfen.“ Den fehlenden Plätzen stehen 57 freie in allen drei Bereichen gegenüber. „Die freien Plätze ergeben sich aus den unterschiedlichen Bedürfnissen der Eltern, die mit dem vorhandenen Angebot nicht übereinstimmen.“ So würden manche Familien beispielsweise einen Halbtagskrippenplatz im Wohnort suchen, die Stadt habe aber nur im nächsten Ort einen Vollzeitplatz verfügbar, erklärt Schley.

Schley weist aber darauf hin, dass in vielen Gebieten der Stadt gebaut werde. Der Neubau und die Erweiterung der Betreuungseinrichtungen gehe voran. So zieht in die ehemalige Goetheschule die Kita Ratzenspatz ein. Dort wird es 25 Kindergartenplätze in freier Trägerschaft geben, das Gebäude bleibt städtisch. In der Kita in Scharrel entstehen bis zu elf neue Krippenplätze. In Eilvese lässt die Stadt einen Krippencontainer errichten, mit dem 15 Plätze in freier Trägerschaft geschaffen werden. In Stöckendrebber erweitert die Dorfgemeinschaft die Kindertagesstätte um 15 Krippenplätze. Zudem hat der Rat gerade entschieden, dass in Schneeren 20 Plätze in einer altersübergreifender Gruppe mit Krippe und Kindergarten realisiert werden. Bei der Arbeiterwohlfahrt entstehen in freier Trägerschaft zudem 15 Krippen- und bis zu 25 Kindergartenplätze. In Mariensee kommen in freier Trägerschaft 20 Krippen- und 20 Kindergartenplätze hinzu.

