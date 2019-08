Laderholz

Hanna Dangers weiß genau, was sie machen muss, wenn eine Herde Rinder auf sie zu läuft: die Hände hoch reißen und auf keinen Fall stehen bleiben. „Da Kühe sehr schlecht sehen, können sie still stehende Menschen leicht übersehen.“ Die 24-Jährige ist Agrarwirtin und auf dem ehemaligen Michviehbetrieb ihrer Eltern in Laderholz groß geworden. Nicht nur in ihrem Studium, auch in ihrer Jugend konnte sie bereits wichtiges Wissen über den Umgang mit Tieren erwerben. Und genau dieses möchte sie jetzt Kindern des Neustädter Lands in einem Bauernhofkindergarten weitergeben. Dangers ist Landwirtin und gelernte Erzieherin. Zurzeit absolviert sie eine zweijährige Zusatzausbilung zur Kita-Leitung und möchte 2020 einen hofeigenen Kindergarten auf dem Gelände, An der Alpe 13, eröffnen.

Bei den Dangers soll ein Bauernhofkindergarten entstehen

Als Hanna Dangers in einer Agrar-Zeitschrift einen Artikel zum Thema Bauernhofkindergärten las, war die junge Frau begeistert. „Dieses Konzept gibt es noch nicht so oft in Deutschland. In der Region Hannover wäre Laderholz der erste Standort.“ Nach dem Besuch einer Fachtagung in Lüneburg ist für die 24-Jährige klar, was zu tun ist. „Ich möchte gerne beide Berufe – Landwirtin und Erzieherin – miteinander verbinden“, sagt Dangers. Kerstin und Hartmut Dangers unterstützen die Idee ihrer Tochter und wollen aktiv im Betrieb mitwirken. Hartmut Dangers kümmert sich um den landwirtschaftlichen Betrieb und seine Frau will aus dem Büro heraus unterstützen.

Kerstin Dangers (links) unterstützt ihre Tochter bei dem Vorhaben einen Kindergarten zu errichten. Quelle: Marleen Gaida

Der Träger des Bauernhofkindergarten soll die Kita-Natura aus Kiel sein. 25 Plätze, 15 für Kinder über drei und fünf für Kinder unter drei Jahren, die doppelt zählen, sollen entstehen. Eine weitere Erzieherin in Vollzeit, eine dritte Kraft für die Krippe und eine Springerkraft sollen Hanna Dangers im pädagogischen Betrieb unterstützen. „Der Bedarf ist da. Viele Eltern haben bereits Interesse signalisiert und würden ihr Kind am liebsten schon jetzt bei mir abgeben“, sagt Hanna Dangers und lächelt. „Es steht und fällt mit der Entscheidung der Stadt“, sagt sie. Am 22. August will der Jugend- und Sozialausschuss zum Bauernhofkindergarten in Laderholz tagen.

Rat der Stadt muss Entscheidung treffen

Sobald der Rat der Stadt dem Konzept zustimmt und die Baugenehmigung erteilt ist, wollen die Dangers den alten Schweinestall umbauen. Die Bauplanungen haben sie bereits bei einem Architekturbüro auf eigene Kosten erstellen lassen. „Ein Bauernhofkindergarten ist genau so aufgebaut wie eine Regelkindergarten – nur eben mitten auf einem Hof.“ Der Vorteil liegt für Dangers auf der Hand: „ Die Kinder haben hier engeren Kontakt mit der Landwirtschaft und können diese hautnah erleben.“ Zudem würden Kinder erfahren, woher Lebensmittel kommen und wie man mit Tieren kommuniziert. Wo werden Kartoffeln angebaut und wie sind die jahreszeitlichen Abläufe ? Das sind nur eines der Lernfelder, die hier spielend vermittelt würden. „Es soll auch der Bauernhof der Kinder werden. Ich möchte das weitergeben, was ich als Kind auch hatte“, sagt die 24-Jährige. Und dass die Zunge von Rindern weich und zugleich rau ist, wenn sie einem über die Hand lecken, auch das können die Kinder in Laderholz auf dem Hof der Dangers vielleicht schon bald selbst erfahren.

Das ist der Träger Kita-Natura Die gemeinnützige Genossenschaft Kita-Natura soll Träger der Einrichtung in Laderholz werden. Sie wurde von Pädagogen und Landwirten im Juni 2017 gegründet. Sie betreibt deutschlandweit Naturkindergärten und bietet Aus- und Fortbildungen in diesem Bereich für Pädagogen an. Ein wichtiger Grundsatz der Genossenschaft ist die Betreuung von Kindern auf landwirtschaftlichen Betrieben in der Natur, um den Umgang mit Tieren zu fördern. Als Ziel hat sich die Genossenschaft gesetzt, naturnahe Spiel-, Lern- und Erlebnisräume zu schaffen. In den Naturkindergärten solle der Raum für viele Natur- und Selbsterfahrungen gegeben sein, wie es im pädagogischen Konzept der Kieler Initiative heißt.

Lesen Sie auch:

Politik schiebt Entscheidung über Kita-Ausbauten auf

Kinderbetreuung: Lücke klafft zwischen Nachfrage und Angebot

Von Marleen Gaida