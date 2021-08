Rodewald

Die Impfbereitschaft war groß. Mehr als 240 Menschen haben am Sonnabend das offene Angebot angenommen und sich an der Kultdisko Blaue Maus in Rodewald impfen lassen. Eine Anmeldung war nicht nötig, zur Wahl standen die Vakzine von Biontech und Johnson&Johnson. Gleich zu Beginn bildete sich eine lange Schlange an der Hauptstraße des Dorfes. Dank einer hervorragenden Organisation ging es dennoch fix voran.

Unterschiedliche Gründe

240 Impfwillige nahmen am Sonnabend an der Aktion an der Kultdisko Blaue Maus in Rodewald teil. Ihre Motivation, sich nun impfen zu lassen, hat unterschiedliche Gründe.

Die Motivation der Impflinge war sehr unterschiedlich. „Für mich war es jetzt fast ein Gruppenzwang“, berichtet Miriam Neumann aus Loccum. Die Agrarstudentin ist zusammen mit ihrem Freund, dem Landwirt Stefan Schlemme aus Metel, nach Rodewald gefahren. Beide entschieden sich für den Biontech-Impfstoff. „Mein Freund wollte sich impfen lassen. Man hört ja auch viel Negatives, wie Unfruchtbarkeit oder Thrombosegefahr. Man kann dies nicht überprüfen, und als Laie weiß man es eben einfach nicht. Ich war sehr skeptisch. Nun habe ich aber Stefan vertraut“, ergänzt die Studentin. Für Schlemme war das Rodewalder Angebot eine sehr gute Alternative zu einer Fahrt nach Hannover. „Und einen Hausarzt habe ich auch nicht. Hier hat alles sehr gut funktioniert“, freute sich der Landwirt über die Aktion.

Impfen aus Solidarität

Moritz Dittmann hat sich aus Solidarität zu seiner Mannschaft impfen lassen. Der Markloher spielt bei der U23 von Hannover 96 Fußball. „Als Fußballer wäre für mich ein schwerer Krankheitsverlauf überhaupt nicht gut. Da wir heute gegen Schalke gespielt haben, ist morgen frei. Also ist dieser Sonnabend für mich ideal“, sagt der Fußballer.

Happy Harreh (von links), Victoria Senso und Dama Samuel Chengo aus Kenia sowie aus Tansania hatten Angst vor Corona. Quelle: Carola Faber

Die drei jungen Frauen Happy Harreh und Dama Samuel Chengo aus Kenia sowie Victoria Senso aus Tansania absolvieren zurzeit im Hotel & Restaurant Schulz in Mariensee ihre Ausbildung im Gastrogewerbe. „Wir haben in Kenia zwar vor der Reise nach Deutschland einen Test gemacht, aber eine Impfung zu bekommen, war nicht möglich. Wir haben Angst vor der Krankheit. Das hier finden wir richtig gut und sind sehr glücklich über das Angebot“, gibt Happy Harreh die Meinung des Trios wieder.

Auch Vera Klassen aus Linsburg ist sehr gern nach Rodewald gefahren. Die berufstätige Mutter von zwei kleinen Kindern konnte das erste Impfangebot über ihren Arbeitgeber nicht wahrnehmen, da ein Kind erkrankt war. „Morgen kann ich ausschlafen, und heute passt mein Mann auf die Kinder auf. Das ist ideal. Ich war so aufgeregt. Ich hatte sogar richtig Bauchschmerzen“, verrät die Krankenkassenangestellte.

Agrarstudentin Miriam Neumann ist zusammen mit ihrem Freund, dem Landwirt Stefan Schlemme aus Metel, nach Rodewald gefahren. Quelle: Carola Faber

Die Rodewalder Aktion ist eine Kooperation des Impfzentrums des Landkreises Nienburg und der Blauen Maus. „Seit vielen Monaten suchen wir nach Möglichkeiten, die Impfung nach vorn zu bringen, und es gibt viele freie Kapazitäten an Vakzinen bei den Impfzentren. So ist es naheliegend, dezentrale Orte für die Impfungen zu finden“, bestätigt Mitinitiator Lutz Hoffmann, Erster Kreisrat und Leiter des Impfzentrums vom Landkreis Nienburg. Bereits in Hoya, Stolzenau und Lavelsloh hat er ähnliche und erfolgreiche Aktionen mit Hilfsorganisationen wie ASB, DLRG, DRK und den Johannitern durchgeführt.

Impfen ohne Anmeldung auch in Neustadt Auch in Neustadt gibt es an drei Tagen im August die Möglichkeit, sich ohne vorherige Anmeldung impfen zu lassen. Ein mobiles Impfteam der Region wird dazu am Dienstag, 17. August, sowie Donnerstag und Freitag, 19. und 20. August, auf dem Parkplatz der Volkshochschule, Suttorfer Straße 8, anwesend sein. Gespritzt wird der Johnson&Johnson-Impfstoff.

Zusammen mit Tim Höper von der Kult-Disko Blaue Maus und mit Unterstützung der Mobilen Impfteams wurden jetzt in Rodewald alle Impfwilligen im Alter ab zwölf Jahren geimpft. Voraussetzung war bei den jüngeren Teilnehmern die Begleitung eines Elternteils beziehungsweise für Jugendliche ab 16 Jahren eine Einverständniserklärung der Eltern. Mitzubringen waren lediglich der Personalausweis und der Impfpass, falls vorhanden.

Zusatztermin Ende August

Motiviert von dem regen Zuspruch und dem Erfolg werden Lutz Hoffmann und Tim Höper in vier Wochen ein weiteres Impfangebot organisieren. Am Sonnabend, 28. August, können wieder alle Impfwilligen zwischen 16 und 21 Uhr nach Rodewald zur Blauen Maus kommen.

Von Carola Faber