Neustadt

95 Millionen Euro Ausgaben, 85 Millionen Einnahmen: Der Haushalt der Stadt für das nächste Jahr wird sich voraussichtlich nur mit einem beherzten Griff in die Rücklagen ausgleichen lassen. Das haben Kämmerer Maic Schillack und Bürgermeister Dominic Herbst (Grüne) dem Rat am Donnerstagabend mitgeteilt. Im Jahr nach dem Ausbruch der Corona-Pandemie gebe es allerdings auch noch mehr Unwägbarkeiten als ohnehin. Heute könne man beispielsweise noch nicht sagen, wie sich die Gewerbesteuer entwickle, eine der wichtigsten Einnahmequellen der Kommune. „Wir müssen wachsam sein und behutsam agieren“, sagte Herbst, der sich für die erste Haushaltsrede seiner Amtszeit sicher eine günstigere Tendenz gewünscht hätte.

Denn die Stadt ist aktuell dabei, mithilfe mächtiger Investitionen die Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. In Kinderbetreuung und Feuerwehren steckt die Kommune jedes Jahr Millionen, Digitalisierung in Verwaltung und Schulen sowie Wohnungsbau sind neuere Themen, derer sie sich annimmt.

Schulden wachsen auf 200 Millionen Euro an

Bürgermeister Herbst schloss sich seinem Vorgänger Uwe Sternbeck mit einem Appell an Bund und Land an, den großzügig an die Kommunen übertragenen Aufgaben auch die entsprechende Finanzierung folgen zu lassen. Kämmerer Schillack wies einmal mehr darauf hin, dass Großprojekte wie das Feuerwehrzentrum eine dramatische Zunahme der Verschuldung und damit der jährlichen Belastungen mit sich bringe – die städtischen Schulden liegen aktuell bei 120 Millionen Euro, werden in absehbarer Zeit bis 200 Millionen Euro steigen, wie er sagte.

Das Feuerwehrzentrum soll im Frühjahr 2021 eröffnen, wenn alles nach Plan läuft. Großprojekte wie Neubau des Gymnasiums, des Rathauses, der Feuerwehrgerätehäuser sowie Mobilitäts- und Verkehrskonzept seien eben nötig, um die Stadt funktionsfähig und attraktiv zu halten, betonte Herbst. Auch die Stadtverwaltung mühe sich, attraktiver Arbeitgeber zu bleiben, um ausreichend gut qualifizierte Mitarbeiter zu finden, die die Aufgaben umsetzen können.

Herbst bittet um respektvollen Umgang im Wahljahr

Der Haushaltsentwurf geht nun in die Beratung, ab Oktober beschäftigen sich die Fachausschüsse damit, und am 14. Januar soll der Rat die Planung auf den Weg bringen. Herbst gab den Politikern die Bitte mit auf den Weg, auch im Jahr vor der Kommunalwahl bei den Debatten gut und respektvoll miteinander umzugehen – und mit den Mitarbeitern der Verwaltung.

Von Kathrin Götze