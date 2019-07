Neustadt

Die Sommerferien haben begonnen, das gute Wetter lockt viele Sonnenanbeter in die Freibäder und an die Seen in der Region. Ruhig bleibt es, wie bereits im vergangenen Jahr, an der Suttorfer Straße. Das Drehkreuz am Eingang zum stillgelegten Freibad hat sich vor gut zwei Jahren das letzte Mal für zahlende Besucher gedreht – die hatten vier Beine: Die 81-jährige Tradition vis à vis der Leine endete am 24. September 2017 mit einem Badetag für Hunde.

Wer einen Blick auf das Gelände erhaschen will, kann durch den Zaun am ehemaligen Eingang zwischen Bad und dem Freizeitzentrum Leinepark schauen. Hier behindert kein Baum den Blick auf das Areal. Hinter dem Zaun scheint die Zeit stehen geblieben zu sein: In einer Kiste neben der Schwimmmeisterkabine liegt noch das Sandspielzeug für die kleinen Besucher – malerisch eingerahmt von Disteln und anderen wilden Kräutern. Wenige Meter weiter steht ein Glas auf dem Kiosktresen – als warte es darauf, ins Waschbecken getaucht zu werden – doch das ist staubtrocken.

Beim früheren Büro offenbart ein Blick durch die verstaubten und beschlagenen Scheiben weitere Überbleibsel des Badebetriebes: Glasfläschchen für die Wasserqualitätstests liegen noch auf dem Schreibtisch. Der Beckeninhalt muss heuer nicht mehr getestet werden. Grün und schmuddelig präsentieren sich die früheren Schwimmflächen – sie laden nicht mehr zum Baden ein. Einige Stühle, Mülleimer und sogar ein Autoreifen treiben in der leichten, vom Wind verursachten Strömung von Beckenrand zu Beckenrand.

Zurück zur Natur: Grün bricht durch die Ritzen

Die Natur nimmt sich das Gelände zurück. Überall bricht Grün durch die Ritzen des Pflasters, füllt Laub die verwaisten Schränke und Kabinen. Gleich neben den Umkleiden verwandelt hohes Gras die ehemalige Liegewiese langsam in eine Prärie rechts der Leine. Kinderlachen, Jauchzen und Gekreische sind an der Matschanlage inmitten des Grasmeeres nur noch Erinnerungen – eine neue gibt es seit Kurzem am Balneon, Luftlinie etwa 900 Meter nördlich. Wo bis 2017 Kinder spielten, tummeln sich nun Insekten, Nagetiere und andere Nachnutzer der Badeanstalt.

Der Verfall wird offensichtlich

Am Inventar zeigt sich, wie ein Freibad ohne Pflege durch ehrenamtliche Helfer bereits nach kurzer Zeit aussieht: Die Farbe auf den Ruhebänken ist längst abgeblättert, die ehemaligen Zutrittsbecken in den Badebereich beginnen zu verrotten – manche Pflanze wächst durch Bänke hindurch oder bricht durch die trockenen Betonböden.

Insgesamt halten sich Verfall und Vandalismus in Grenzen: An der Wärmehalle, dem ehemaligen Renommierstück des „neuen“ Freibades von 1987 sind nur einige Scheiben gesplittert. Beschmierte Wände gibt es auf den ersten Blick an den Gebäuden keine. „Es ist schon schade, wenn man sich die Anlage jetzt anschaut“, sagt Rosemarie Lindenberg. Sie war bis zuletzt Vorsitzende des in Liquidation befindlichen Freibadvereins, und sie erinnert sich an viele Stunden, die sie gemeinsam mit anderen Vereinsmitgliedern aufgewendet hat, um die Anlage in Schuss zu halten.

Teile des Bades werden noch benutzt – im Nordkreis

Manches, was rund um die Becken fehlt, findet sich in den Nordkreis-Freibädern wieder. „Duschen, Schließfächer, ein Karussell und Liegen haben wir abgegeben“, sagt Lindenberg. Ob die fehlenden Edelstahlteile des Bades, Treppengeländer und Handläufe, zu Diebesgut wurden oder die Stadt sie demontieren ließ, bleibt zunächst ungeklärt. Der Kassenautomat jedenfalls steht noch an seinem Platz. Er sollte eigentlich nach Nöpke. Hohe Kosten für Transport und Neuprogrammierung machten den Nachnutzungsplan obsolet – eine Neuanschaffung war günstiger. Was in Zukunft mit dem Gelände geschehen soll, bleibt unklar. „Es gibt noch keine festen Pläne für den Bereich“, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Es gäbe Vieles zu bedenken, bevor es hier weitergehen könne.

Ganz stehen geblieben ist die Zeit auf dem Freibadgelände übrigens nicht: Die Uhr inmitten des Bades tut noch ihren Dienst – auch wenn sie falsch geht.

Baden und Schwimmen in Neustadt Im Mai 2018 hat das Balneon seine Pforten geöffnet, die bislang neuste Möglichkeit für Neustädter, ihrer Freude am Schwimmen und Baden nachgehen zu können. Historisch gesehen ist es, je nach Betrachtung, die vierte Stelle für ein öffentliches Bad seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Begonnen hat wohl alles an der Lindenstraße, ungefähr dort, wo heute die Feuerwache ihren Platz hat. Gebadet wurde dort allerdings noch in Zuber und Badewanne, wie Hartmut Dyck auf seiner Internetseite www.ruebenberge.de schildert. Spaß war damals der Reinlichkeit und den medizinischen Zwecken deutlich untergeordnet. Um die Wende zum 20. Jahrhundert sprangen Erholungssuchende bei hohen Temperaturen direkt in die Leine. Hier gab es in den Jahren einige Plätze, eine der sogenannten Flussbadeanstalten lag 1924 an der Apfelallee oberhalb des Leinewehrs. Zehn Umkleidekabinen und ein mit Rundhölzern eingefasster Schwimmbereich lockten Einwohner in den Sommermonaten hierher. Lange dauerte der Spaß nicht: Die zunehmende Verschmutzung des Flusses und mehrere Bürgerbegehren zwangen die Stadtverwaltung zum Bau eines Freibades an der Suttorfer Straße, nahe der damaligen Bürgerhalle. 1937 öffnete das Freibad mit 50-Meter-Schwimmbecken, einem Nichtschwimmerbereich und einer Sprunganlage mit Drei-Meter-Turm. Ungewohntes gab es dort während des Krieges zu sehen: Gleich zwei Frauen erfüllten die Aufgaben des Schwimmmeisters, während dieser an der Front war. Bis in die frühen Achtzigerjahre wurde das Bad immer wieder renoviert, aber in fast unveränderter Form von der Stadt betrieben. Eine einfache Rutsche und ein Minigolfplatz komplettierten das Freizeitangebot auf dem Gelände. Geschlossen werden musste das Bad wegen baulicher Mängel – die Betonwanne war am Ende undicht und verlor immer mehr Wasser. Eine Reparatur hätte wohl keinen Sinn mehr gehabt. Am gleichen Platz öffnete am 9. Mai 1987 das Spaßbad – ganz im Sinne der Zeit mit großer Rutsche, Wärmehalle und Strömungskanal. 2004 hat ein Verein die Trägerschaft übernommen. Der Rat der Stadt hatte die defizitäre Anlage aufgeben wollen. Die ehrenamtlichen Helfer hielten das Bad zu einem Bruchteil der Kosten tadellos in Ordnung und sicherten den Betrieb bis zur endgültigen Schließung 2017.

