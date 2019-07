Mardorf

Alle umbringen ist für Markus Jürgens und seine Kollegen keine Option. „Wir haben im vergangenen Jahr die Hornissen leben lassen, so machen wir das auch mit den Bienen“, sagt er und zeigt auf eine dunkle Spalte in einem Kletterbaum. Ausgerechnet an dem Aufstieg zur ersten Plattform haben sich im SeaTree-Kletter...