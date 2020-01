Vom Tagungshotel bis zum Kunstpark – Neustädter haben viele Ideen für Nutzung von Flächen

Neustadt

Altes macht Platz für Neues: Die bevorstehenden Umwälzungen im Stadtbild beflügeln die Fantasie der Einwohner. Ideen für die Nachnutzung der Grundstücke von Freibad und Veranstaltungszentrum an der Suttorfer Straße sowie des alten Feuerwehrgerätehauses an der Lindenstraße sind reichlich vorhanden, wie die Antworten auf einen Aufruf zeigen.

Großes Hotel könnte am Leineufer stehen

Wolfgang Knebel aus Neustadt meint zum Beispiel, der Stadt fehle ein Hotel mit 150 bis 200 Betten, Tagungs- und Veranstaltungsräumen und einem leistungsfähigen Restaurant mit großer Kaffeeterrasse – und womöglich auch mit einem Kinosaal. Das sieht er aber eher am Leineufer, also an der Suttorfer Straße, als am bisher angedachten Standort Lindenstraße. Knebel weist auch auf ein Zukunftsprogramm für Kleinstädte hin, das das Land aufgelegt hat und das pfiffige Konzepte mit Millionensummen fördert.

Filmclub fordert Räume für Kultur

Für Wolf-Dietmar Seidel und Gudrun Bischoping vom Filmclub Leinepark ist klar: „Natürlich braucht Neustadt ein Veranstaltungszentrum!“ Sie schildern, wie dieses zur Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt beitragen kann. Sie könnten nicht beurteilen, ob das Leinepark-Zentrum wirklich abgerissen werden müsse, der Standort sei aber an der Suttorfer Straße ideal. Sie gingen davon aus, dass die Flächen des Freizeitheims und des Freibads auch für eine Wohnbebauung begehrt wären, „aber warum lassen sich nicht Interessen von Investoren und örtliche Gemeinschaftseinrichtungen kombinieren?“, fragen sie. Der Filmclub wünschte sich, dass bei allen Planungen auch ein Gebäude für die Gemeinschaft vorgehalten werde – und verspricht, dort auch für ein Kinoprogramm zu sorgen.

Indoor-Spielpark und Tiny Houses

Christel Budnik, die vor zwei Jahren mit ihrer Familie aus Wuppertal zugezogen ist, sagt, ihr fehle vor allem ein attraktiver Indoor-Spielplatz für Enkelkinder und Besucher mit Familie. Auch neue Wohnformen seien in Neustadt noch Mangelware. Dafür eigne sich vielleicht die alte Feuerwache oder das alte Rathaus an der Nienburger Straße, das auch in absehbarer Zeit aufgegeben wird. Budnik findet außerdem, dass eine so genannte Tiny-House-Siedlung mit trendigen, kleinen Häuschen attraktiv wäre, sowohl für jüngere Leute wie Studenten als auch für Ältere. Plante man diese in Mardorf, könnte sie sogar zur Touristenattraktion werden, findet Budnik, und fragt: „Wäre das Grundstück neben dem Seehotel nicht geeignet?“

Wildromantischer Kunst- und Landschaftspark

Eine Art wildromantischer und ökologischer Kunst- und Landschaftspark schwebt Lars Petersohn für das alte Freibadgelände vor. „Natur, Tiere, Spaß, Kunst, Musik und immer wieder Neues“, könnten dort zu finden sein, sagt der Schneerener. Wechselnde Kunst, Künstler und Aktionen sollten dafür sorgen, dass der Park immer im Wandel bleibt. Statt teurer Pflegearbeiten sollte man Schafe als Rasenmäher einsetzen. Und auch die alten Freibadanlagen könnten aus seiner Sicht erhalten bleiben und nach und nach mit der Natur verwachsen.

„Bloß kein Luxus-Wohnraum!“

Ein Hundebad, ein „richtiges Freibad“, ein Indoorspielplatz und ein Trampolinpark sind weitere Vorschläge, die Facebook-Nutzer aufzählen. Auch sie haben insbesondere das Freibadgelände im Auge. Einen Campingplatz für Wohnmobile und einen Kinderspielplatz wünscht sich Andreas Damm an dieser Stelle. Und schreibt warnend dazu: „Bloß kein Luxus-Wohnraum!“

Der Ortsrat Neustadt hatte angemahnt, die Diskussion über die Nachnutzung müsse nun beginnen, und die Bürger sollten einbezogen werden. Die Stadtverwaltung habe schon erste Vorschläge in Arbeit, sagte Sprecherin Nadine Schley. Sie sollten als Diskussionsgrundlage demnächst vorgestellt werden.

Von Kathrin Götze