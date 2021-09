Neustadt

Hubert Höing will die Geschichte Neustadts bewahren. „Für die Allgemeinheit“, sagt der Archivar. Seit dem ersten Tag seiner Pensionierung vor elf Jahren widmet er sich akribisch dieser Aufgabe. Für das Neustädter Stadtarchiv, ehrenamtlich und mit Arbeitsplatz im Schloss Landestrost.

Vom Innenhof des Schlosses führen einige Stufen zu der Tür herauf, hinter der schier unzählige Relikte aus der Geschichte Neustadts ruhen. Höing bittet hinein und bietet einen Platz am riesigen Tisch an. „Wer bei uns recherchieren will, braucht derart viel Platz“, sagt er. Ordentlich sortierte Mappen, Aktenordner, das Fotoarchiv, Dokumente, Kopien und Chroniken können auf dem Tisch ausgebreitet werden. „Wer recherchieren will, muss Zeit mitbringen“, sagt er.

Höing hilft auch Heimat- und Ahnenforschern bei der Suche. Er hat schließlich eine ziemlich konkrete Vorstellung davon, wo was lagert – weil er selbst den überwiegenden Teil ein- und zugeordnet hat. Archivalien, die bereits im Schloss waren, als er im Jahr 2010 seine Arbeit aufnahm, und solche, die später hinzugekommen sind. „Unser Archiv reichte ursprünglich bis 1945“, berichtet Höing. Mittlerweile pflegt er auch jüngere Geschichte ein.

Höing durfte auch im Vatikan-Archiv forschen

Mit solchen Aufgaben kennt er sich aus wie kaum jemand sonst, denn im Berufsleben war der Historiker Direktor des Staatsarchivs in Bückeburg. Einige Jahre, erzählt er, hat er zudem im Vatikan verbringen dürfen, um in dessen Archiven nach allem zu suchen, was mit der deutschen Geschichte zusammenhängt. So geheimnisumwittert, wie Dan Browns Roman „Illuminati“ es nahelege, sei das Vatikan-Archiv gar nicht, wiegelt Höing schmunzelnd ab. Aber immerhin: Einmal habe er Papst Benedict XVI. an der offenen Tür vorbeigehen sehen. Ein anderes Mal besuchte dessen Vorgänger, Papst Johannes Paul II., das Archiv und reichte ihm die Hand. Seine Arbeit, dieses Bewahren der Geschichte, hat ihn immer erfüllt. Das war auch der Grund, weshalb er nach der Pensionierung der Stadt Neustadt seine kompetente Arbeitskraft kostenlos anbot.

200 Aktenordner aus Helstorfer Nachlass sortieren

Höings jüngstes Projekt ist der Nachlass des Helstorfers Diethardt Hensel: mehr als 200 Aktenordner, ein Bildarchiv und Stapel mit Originaldokumenten. Eine Sammlung aus 50 Jahren Heimatforschung. Ein schwerwiegendes Ergebnis der Arbeit Hensels wuchtet Höing auf den Tisch: die Helstorfer Chronik, 727 Seiten dick und im eher unhandlichen DIN-A4-Format. 150 der 200 Aktenordner, sagt Höing, enthielten ausschließlich Hensels Grundlagenforschung für die Chronik.

Aus dem Nachlass von Diethardt Hensel sind Stapel mit Originaldokumenten im Stadtarchiv gelandet. Das Sichten dieser Bücher ist eine der liebsten Aufgaben für Hubert Höing. Quelle: Beate Ney-Janßen

„Herr Hensel hat alles gesammelt“, sagt Höing, betont das „alles“ und gesteht, dass er darunter nun etwas leiden müsse. Blatt für Blatt zu sichten, um zu entscheiden, ob und wo es einsortiert werden muss, sei kein Pappenstiel angesichts ganzer Regalreihen voller Papiere.

Weshalb macht er sich diese Arbeit, obwohl bereits die Chronik existiert? Die Antwort: Es seien doch immer noch mehr Informationen vorhanden, sagt Höing. Solche, die ansonsten verloren gehen könnten. Das mache solche Sammlungen so wertvoll, und deshalb sei er dankbar, wenn Nachlässe von Heimatforschern dem Archiv übergeben würden. Es passiere immer wieder, dass umfangreiche Archive dieser Jäger und Sammler aus den Dörfern von deren Erben einfach dem Altpapier zugeführt würden. Unwiederbringlich verschwinde dann jedes Mal ein Stück Geschichte. Damit das nicht geschieht, stellt er seine Arbeitskraft der Stadt weiter zur Verfügung.

Das Archiv der Stadt Neustadt im Schloss Landestrost kann nutzen, wer sich unter Telefon (0511) 616-26420 oder per E-Mail unter archiv@region-hannover.de anmeldet. Eine Onlinerecherche ist möglich unter www.archiv-region-hannover.de.

Von Beate Ney-Janßen