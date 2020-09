Eilvese

Das kleine historische Fachwerkhaus am Schützenplatz in Eilvese hat dringenden Sanierungsbedarf: Zeit, Holzwürmer und ehemalige Sanierungsmaßnahmen haben zu akuten Mängeln an der Bausubstanz des Hofmeyerschen Hauses geführt. Der Schützenverein möchte das kleine Gebäude aus den Zwanzigerjahren für die Allgemeinheit retten – die Kosten stellen jedoch eine Herausforderung dar.

Die Mängelliste ist lang

Das Hofmeyersche Haus, benannt nach seinem Erbauer, ist das Überbleibsel einer historischen Gartenkolonie. Es wurde als Gerätehaus genutzt. Trotz seines Alters steht es nicht unter Denkmalschutz. Der Zahn der Zeit hat für eine lange Mängelliste gesorgt: In den Fachwerkbalken und dem Deckenwerk hausen Holzwürmer. „Wahrscheinlich sind auch tragende Balken darunter“, sagt Daniel Teichmann, Vorsitzender des Schützenvereins. Das Gemäuer trenne sich darüber hinaus schon vom Fachwerk ab, sodass sich Steine jederzeit lösen könnten. Einen unfreiwilligen Beitrag zum maroden Zustand habe eine Sanierung während der Siebzigerjahre geleistet. „Aus heutiger Sicht sind die Maßnahmen kontraproduktiv“, erklärt Teichmann. Immerhin das Dach ist nach jetziger Einschätzung noch in einem guten Zustand. Den ans Haus angrenzenden Grillplatz hat Teichmann vorsichtshalber gesperrt.

Dorfgemeinschaft kommt zusammen

Die Rettung des Häuschens hätte den Schützenverein schon ohne die coronabedingten Umsatzeinbußen vor eine Herausforderung gestellt. Beide Möglichkeiten, ein kompletter Neubau oder eine Sanierung des bestehenden Gebäudes, kosten schätzungsweise bis zu 30.000 Euro. Die Mitglieder des Schützenverein haben deshalb den Ortsrat um Hilfe gebeten, das Haus zu erhalten. Daraus hat sich eine Arbeitsgruppe mit Mitgliedern aus dem Ortsrat, dem Verein Bürger für Eilvese und dem Schützenverein gebildet: „Wir schauen jetzt, welche Möglichkeiten wir haben“, sagt Ortsbürgermeisterin Christina Schlicker ( SPD).

