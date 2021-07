Amedorf

Hofläden sind das Aushängeschild vieler Direktvermarkter und ein wichtiger Motor für die lokale Landwirtschaft. Selten sind solche, die ganz ohne Verkäufer und Öffnungszeiten auskommen – zumindest im Neustädter Land. In Amedorf bietet ein kleines Holzhäuschen auf dem Hof der Familie Nebel seit einem halben Jahr regionale Produkte zur Selbstbedienung. Die Auswahl ist klein, aber sehr fein. Blaue Hühnereier vom eigenen Hof, Honig aus Helstorf, Mohnprodukte aus Dudensen, Karotten aus Vesbeck und einiges mehr. Die Bezahlung regeln die Kunden selbst auf Vertrauensbasis.

Das Modell ist nicht neu, auch in Bevensen und Stöckendrebber gibt es kleine Selbstbedienungs-Hoflädchen. Gleichwohl lohnt sich ein Blick auf die Entstehungsgeschichte und die Motivation der Besitzer des Nebelhof-Kiosks. Denn an dem kleinen Häuschen lassen sich Entwicklungen ablesen, die typisch sind für die heimische Landwirtschaft im Zeichen der Regionalisierung.

Ein Hof wird wiederbelebt

Über 100 Hühner leben auf Nebel´s Hof. Ein Neustädter Restaurant hat bereits Interesse angemeldet, doch die bürokratischen Hürden für die Vermarktung seien hoch, sagen die Betreiber. Quelle: Mario Moers

„Wir machen das hier nicht gewinnorientiert, dass wäre für mich auch nicht vertretbar“, sagt Sonja Nebel. Die 36-jährige Mutter arbeitet hauptberuflich als Vertriebsmitarbeiterin, kümmert sich um Bürobedarf. Ihr Mann ist bei VW in Stöcken tätig. Den heimischen Nebel´s Hof gibt es seit dem 18. Jahrhundert, doch umfänglich bewirtschaftet wurde er die letzten 50 Jahre bereits nicht mehr. Die 15 Hektar waren zum Leben zu wenig. Schon Stephan Nebels Vater Heinz machte nach seiner Ausbildung in der Landwirtschaft gleich eine weitere zum Sparkassenmitarbeiter. „In den Neunzigerjahren wurde der Hof nur noch im Nebenerwerb betrieben, 2016 wurde auch der Getreideanbau aufgegeben“, erzählt Stephan Nebel. Dann kam Corona. „Ich war in Elternzeit und da kam mir die Idee, hier wieder etwas zu machen“, erzählt Sonja Nebel. Ganz unbedarft ist sie nicht, ihre eigene Mutter betreibt einen Naturkostladen in der Wedemark. Doch ihre Motivation war eine ganz persönliche. „Wir wollen für unsere Kinder Essen, dessen Produktion sie auch erleben können“, sagt sie. Begriffe wie Tierwohl und der Wert der Arbeit spielen auch eine wichtige Rolle.

Gemüse in die Kita-Mensa

Das Gemüse von Nebel´s Hof kommt unter anderem in der Kita Welze auf den Tisch. Quelle: Mario Moers

Kein Wunder also, dass Gemüse von Nebel´s Hof auch auf den Tellern der Kita im benachbarten Welze landet. 100 Hühner hat Familie Nebel inzwischen angeschafft. Sie legen bunte Eier, ein Hingucker in der Auslage des Kiosks. Im Frühjahr lebten vier Freilandschweine auf dem Hof. Die waren ein Highlight für die Kinder, bevor sie als Wurst in die Auslage kamen. Der kleine Kiosk am Straßenrand ist ein beliebtes Ziel des örtlichen Nachwuchses. „Die Kinder kommen und holen sich ein Eis oder eine Limo aus dem Kühlschrank“, erzählt Sonja Nebel. Auch Leine-Aller-Radtouristen legen hier oft einen Zwischenstopp ein.

Direktvermarkter Netzwerk

Freilandschweine auf Nebel´s Hof in Amedorf. Quelle: privat

Interessant ist auch, dass der kleine Laden eben Produkte aus dem ganzen Neustädter Land anbietet, nicht nur die eigene Marke. „Es herrscht ein eher nachbarschaftlicher Ton im Geschäft mit den anderen Direktvermarktern“, erzählt sie. Im Grunde entstünde da gerade auch so etwas wie ein Netzwerk, um die Produkte aus dem Neustädter Land noch bekannter zu machen. „Wenn ich sehe, dass das Restaurant Jedermanns aus Neustadt jetzt eigenen Senf bei Instagram anbietet, dann nehme ich Kontakt auf“, erzählt Nebel.

Auch die Grenzen des Bio-Direktvertriebs werden im kleinen Kiosk sichtbar. Das Bio-Dinkelmehl für 3,50 Euro pro Kilogramm war ein Ladenhüter. Für Nebels ist das nicht weiter tragisch. „Wir müssen hiermit kein Geld verdienen“, sagt Sonja Nebel zufrieden.

Der SPD-Kandidat für die Regionspräsidentschaft, Steffen Krach (Zweiter von links) und die Regionsabgeordnete Christina Schlicker (SPD, in rot) besichtigen Nebel´s Hof in Amedorf. Sonja Nebel (Dritte von links) zeigt den Gemüsegarten. Quelle: Mario Moers

Bürokratische Hürden, gesundes Essen und Tourismus Die Förderung regionaler Produkte und die Neuorientierung der Landwirtschaft spielen auch bei der anstehenden Kommunalwahl eine wichtige Rolle. Auf ihrer Tour durch das Neustädter Land informierten sich der SPD-Kandidat für die Regionspräsidentschaft, Steffen Krach, und die Kandidatin für die Regionsversammlung, Christina Schlicker, auf Nebel´s Hof zum Thema Direktvermarktung. „Fragen der guten Ernährung sind entscheidend in allen Schulformen, wir müssen überlegen, wie das auch mit regionalen Produkten umzusetzen ist“, sagte Schlicker. Krach betonte den Wert der Hofläden für den Tourismus in der Region. Letztere wirbt unter anderem mit einer Hofladen-Radroute. Auf in jener sind Neustädter Adressen bisher nur spärlich vertreten. Die Betreiber von Nebel´s Hof machten die Politiker auf bürokratische Hürden aufmerksam, die es kleinen Betrieben im Nebenerwerb schwer machen. So habe ein Neustädter Restaurant etwa Interesse an ihren Hühnern gezeigt, doch der formelle und finanzielle Aufwand für entsprechende Genehmigungen sei zu hoch.

Von Mario Moers