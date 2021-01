Welze

Weelze mit drei e? Im Amtsdeutsch Mitte des 19. Jahrhunderts war das die übliche Schreibweise. Im heutigen Welze, eines Vokals entmächtigt, erinnert man sich an die Historie des Orts eher in privaten Gesprächen. Aber es gibt einen, der die Erlebnisse Welzer Familien und die Dorfentwicklung schriftlich und für die Nachwelt festhalten möchte.

Bernd Nolte ist Ur-Welzer und interessiert sich für alles, was in Vergessenheit zu geraten droht. Zum Beispiel: Der Schlagbaum im Dorf. 1867 wurde er errichtet, zwecks ganz offiziell beschlossener Wegelagerei. Wer auf der Fahrt von Nord nach Süd (oder zurück) die seinerzeit neu angelegte Landstraße Neustadt – Mandelsloh – Ahlden befuhr, der sollte eine Gebühr dafür zahlen.

Zur Galerie Bernd Nolte forscht zur Welzer Geschichte und ist an historischen Fotografien und Zeichnungen interessiert. Eine Skizze zu den historischen Wegegeld-Kassierstellen hat er selbst angefertigt.

Drei Wegegeld-Hebestellen waren ausgewiesen und angelegt, „in Empede, Weelze und (N.) Stöcken“, Letzteres stand für Niedernstöcken. Anbauer Johann Heinrich Kasten –Anbauer stand für einen Neusiedler, der Ackerland von einem der bestehenden Höfe gepachtet hatte – bewarb sich um den Betrieb von Schlagbaum und Zahlstelle. Kasten wurde für zuverlässig befunden und vereidigt, musste bei der Königlichen Landdrosterei in Neustadt 50 Thaler Kaution hinterlegen und konnte dann selbst kassieren. Mit den Einnahmen des Wegegeldes sollten der Neubau des Wegs und seine Unterhaltung finanziert werden.

Welzes Hebestelle gab es von 1867 bis 1885

Indes standen Aufwand und Einnahmen nicht im Verhältnis, weshalb schon im April 1885 die Hebestellen nördlich Neustadt – neben den genannten auch in Hagen, Suttorf und Helstorf – wieder eingestellt wurden. Was in Welze blieb, war der Beiname „ Boomkasten“. Mit dem plattdeutschen Wort „Boom“ für Baum wurden Johann Heinrich Kasten und seine Nachfahren in den folgenden Jahrzehnten von anderen Familien gleichen Namens im Dorf unterschieden.

Das Fachwerkhaus von Anbauer Johann Heinrich Kasten, dem Wegegeld-Erheber und seinen Nachfahren um 1950. Es heißt "Boomkasten" , was aus dem Plattdeutschen übersetzt "Baum-Kasten" heißt. Quelle: privat / Werner Meyer

So recherchierte Nolte die Geschichte des Welzer Schlagbaums und hat es in einem weiteren Kapitel für Welzes Chronik festgehalten. Auch wenn man den früheren Schriftführer der örtlichen Feuerwehr Nolte, der für seine „gerichtsfesten“ Sitzungsprotokolle bekannt ist, derzeit nicht so oft im Dorf zu sehen bekommt, beschäftigt er sich intensiv mit der Vergangenheit seines Heimatdorfes.

Historische Fotos aus Welze gesucht

So konnte Nolte in einer Rhedener Kirche noch Spuren des Adeligen Erasmus von Weltze, dem letzten Namensträger des Adelsgeschlechtes derer von Welze, ausfindig machen. Im Jahr 1696 wurde Welze mit „tz“ geschrieben.

Eine Liebesgeschichte von Erich II. und einer Mätresse, in der eine Welzerin eine tragende Rolle spielt, überprüft Nolte gerade. Was ihm jedoch noch fehlt, sind Fotografien, Zeichnungen und Gemälde zur Welzer Vergangenheit. Wer da weiterhelfen möchte, erreicht ihn unter Telefon (01 79) 2 03 78 10. Die Motive werden nach Vereinbarung abfotografiert oder eingescannt.

Von Patricia Chadde