Neustädter Land

Wer in diesem Corona-Jahr einen Weihnachtsmarkt organisieren will, muss mit vielen Unbekannten rechnen. Viele Vereine und Kirchengemeinden im Neustädter Land haben ihre Adventsmärkte bereits abgesagt. Einige halten aber an ihren Planungen fest.

An der Waldbühne stört die Baustelle

Auf dem Aloys-Bunge-Platz in Mardorf wird in diesem Jahr voraussichtlich kein Glühwein ausgeschenkt, auch nicht an der St.-Osdag-Kirche in Mandelsloh oder an der Waldbühne in Otternhagen. „Zusätzlich zu der Corona-Problematik haben wir an der Waldbühne auch noch eine Baustelle – nicht, dass sich da noch jemand verletzt“, sagt Waldbühnensprecher Magnus Ronge.

Anzeige

Auch für Josef Ehlert vom Verkehrsverein Mardorf ist klar, dass das Dorf in diesem Jahr auf seinen Budenzauber verzichtet. „So ein Markt lebt von Ständen, an denen man gemeinsam isst und trinkt – das mit Abstand zu machen, würde doch sehr schwierig“, meint er. Auch die Steinhuder Meer Tourismus GmbH hat für dieses Jahr sämtliche Veranstaltungen auf dem Aloys-Bunge-Platz abgesagt.

Auf dem Mandelsloher Weihnachtsmarkt wird es oft kuschelig – zum Beispiel, wenn der Weihnachtsmann kommt. Quelle: Kathrin Götze (Archiv)

Ähnlich sieht es Bodo Messerschmidt vom Mandelsloher Kirchenvorstand. „Das ist uns zu riskant“, sagt er. „Auch der lebendige Adventskalender ist abgesagt.“ Der beliebte Weihnachtsmarkt rund um die St.-Osdag-Kirche lebe davon, dass man dort zusammenrücke. „Unsere Kaffeestube im katholischen Gemeindehaus zum Beispiel lässt sich mit Corona-Regeln gar nicht umsetzen“, erläutert Messerschmidt weiter. Was den Weihnachtsgottesdienst angeht, arbeite der Kirchenvorstand bereits an Alternativen, denke beispielsweise daran, ihn ins Freie zu verlegen.

Bordenauer wollen auf den Schulhof ausweichen

In Bordenau will sich der federführende Schützenverein die vorweihnachtliche Stimmung nicht verderben lassen. „Wir haben uns kürzlich mit allen Beschickern getroffen – sie sollen sich nun überlegen, ob sie dabei sein wollen“, sagt der Schützenvorsitzende Thomas Stolte. Statt auf dem Platz an der Kirche würden die Bordenauer dann für Sonnabend, 28. November, von 14 bis 21 Uhr auf den Schulhof einladen.

Die Dorfwerkstatt hat kürzlich mit ihrem Kunsthandwerkermarkt vorgemacht, wie ein solcher Markt dort funktionieren kann. „Der Vorteil ist, dass der Schulhof eingezäunt ist, da können wir einen Einlass mit Registrierung organisieren“, sagt Stolte. Er sei gespannt, wie viele der eingeladenen Beschicker mitmachen.

Weihnachtsmarkt in der City mit Hygienekonzept

Neustadts Weihnachtsmarkt solle auch im Corona-Jahr stattfinden, meint die Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung. Quelle: Götze (Archiv)

Auch die Gemeinschaft für Wirtschaftsförderung (GfW) plant weiter an ihrem Winterzauber in der Fußgängerzone von Neustadt, der üblicherweise in der Woche nach Totensonntag eröffnet. Schausteller Michael Eick aus Nienburg habe bereits ein Hygienekonzept für seine Stände vorgelegt, berichtet GfW-Chef Mike Oliver Behrmann. Kleinere Stehtische gehören ebenso dazu wie eine weitläufigere Verteilung der Stände über die Marktstraße.

Auch die Profis werden die Personalien ihrer Gäste aufnehmen müssen. „Ein Bühnenprogramm können wir diesmal aber auf keinen Fall anbieten“, sagt Behrmann. Wegen der Corona-Pandemie müsse die Gemeinschaft auch ihr Laternenfest absagen, das ursprünglich für den 6. November geplant war.

Schneerener denken über Adventswanderung nach

In Schneeren haben die Vereinsvertreter noch nicht entschieden, ob und – wenn ja – in welcher Form der Weihnachtsmarkt stattfinden könnte, der nach Turnus am 12. Dezember dran wäre. In üblicher Form werde es nicht gehen, so viel haben die Vereinsvertreter in einem Treffen bereits beschlossen.

Da die aktuelle Corona-Verordnung bis 15. November gilt, werden die Schneerener bei der Kalenderabsprache am 18. November über mögliche Alternativen nachdenken. Möglich wäre beispielsweise eine gemeinsame Weihnachtswanderung entlang des Dorfrundweges, wie Ortsbürgermeister Stefan Porscha berichtet.

Von Kathrin Götze