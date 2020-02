„Das verlorene Land“ – Maler Hermann Buß stellt in Neustadt aus

Neustadt

Einsamkeit ist ein Thema, das sich in den Bildern von Hermann Buß immer findet. Oft sind das Motive zwischen grauem Meer und dem fernen Horizont in seiner ostfriesischen Heimat. Nicht weniger einsam ist die Landschaft, die er mit seiner Ausstellung „Das verlorene Land“ aufgegriffen hat. Seine fotorealistischen Gemälde mit Motiven aus der Tschernobyl-Sperrzone sind ab Mittwoch, 26. Februar, in der Liebfrauenkirche Neustadt zu sehen.

Seine Arbeiten werden nicht von ungefähr in der Kirche gezeigt. Buß reiste auf Einladung der Landeskirche Hannover in diese Sperrzone. Ansehen sollte er sich diese Landschaft, dieses „verlorene Land“, und währenddessen auch die Arbeit der landeskirchlichen Tschernobyl-Arbeit kennenlernen. Buß hat mehrfach für die Landeskirche gearbeitet. Im Kloster Loccum hat er beispielsweise vor wenigen Jahren die Wände einer der Kapellen gestaltet und dort auch das Steinhuder Meer ins Bild gebracht.

Einsamkeit und die Weite des Meeres sind bevorzugte Motive des Malers Hermann Buß. Quelle: Beate Ney-Janßen

Bilder zeigen Schönheit und Zerstörung

In seinen Gemälden gibt er der noch lange nicht überwundenen Katastrophe von Tschernobyl ein Gesicht. Er zeigt Verfall, Zerstörung und die Schönheit der verwundeten Landschaft mehr als 30 Jahre danach. Zugleich erzählt Buß, der lieber durch seine Bilder als mit vielen Worten redet, von der Bescheidenheit der Menschen und ihrem einfachen Leben am Rand der Sperrzone.

Gespräch mit Hermann Buß zur Vernissage

Wer Buß kennenlernen will, hat dazu bei der Vernissage am Sonntag, 1. März, Gelegenheit. Der Künstler steht nach dem 11-Uhr-Gottesdienst für Gespräche zur Verfügung. Zu ausgewählten Bildern werden während der Ausstellung jeweils mittwochs ab 18 Uhr Passionsandachten angeboten, beginnend am Mittwoch, 26. Februar. Einen Abend „Musik & Kulinarik aus Weißrussland“ plant die Kirchengemeinde für Freitag, 6. März, 18.30 Uhr.

Die Ausstellung ist von Mittwoch, 26. Februar, bis Mittwoch, 25. März, in der Liebfrauenkirche zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis freitags, 10 bis 13 Uhr, dienstags bis donnerstags, 14 bis 17 Uhr, sowie sonntags, 11 bis 12.30 Uhr. Für weitere Termine können sich Interessierte bei Claudina Baron-Turbanisch unter Telefon (05032) 956472 oder per E-Mail an c.baron@turbanisch.eu anmelden.

Von Beate Ney-Janßen