Feld mit Wintermohn muss durch den Drogen-TüV

Balkan, Türkei, Osteuropa, Indien und Südostasien – so heißen die größten Anbauregionen der Welt für Mohn. Aber die schwarzen Samen, mit denen in Lutters Backstube Blume morgens Brötchen veredelt werden, gedeiht in zwölf Kilometern Entfernung. Henning Dangers baut die Kulturpflanze mit dem lateinischen Namen „Papaver somniferum zeno morphex“ am Eisenberg bei Eilvese an und hätte zum Start des Projektes nie geahnt, auf welche unbekannten Wege ihn der Mohn führen würde.

Seine Eltern hatten ihn ausdrücklich davor gewarnt, mit Landwirtschaft noch den Lebensunterhalt bestreiten zu wollen. Deshalb lernte der junge Dudenser den Beruf des Elektroinstallateurs und beschäftigte sich ganz nebenbei mit Bienen. Aktuell ist er Vorsitzender des Imkervereins Neustadt.

Antreten zum Rauschmittel-TüV

Die Suche nach einer Tracht, von denen sich Bienen nach der Blüte von Raps und Obstbäumen ernähren und damit die Phase bis zur Akazienblüte überbrücken könnten, brachte Dangers auf die Idee mit dem Mohnanbau. Klatschmohn, dessen orangefarbene oder rote Blüten für bunte Farbtupfer an den Feldrändern sorgen, kennt jeder. Auch Schlafmohn, der für die Opiumproduktion verwendet werden kann, geistert durch die Literatur und ebenso wie der Hanf durch manche Fantasie. Mit all dem hat Dangers nichts am Hut. Trotzdem musste er mit seinem Projekt beim „Rauschmittel-TüV“ in Bonn antreten.

Wer Mohn anbaut, muss sich das in Deutschland bei der Bundesopiumstelle genehmigen lassen –egal welche Sorte. „Vor drei Jahren habe ich mit dem Gedanken gespielt“, sagt Dangers, „Kollegen berichteten, dass es ewig dauert, bis die Behörde eine Genehmigung erteilt. Deshalb habe ich mir gedacht: Ich beantrage das jetzt, und wenn die dann nächstes Jahr ihr Okay geben, kann ich mir immer noch überlegen, ob ich das wirklich mache.“

Genehmigung kommt nach wenigen Tagen

Die Genehmigung kam nach wenigen Tagen, was Dangers als Wink des Schicksals nahm. Derzeit ist er in seinem dritten Jahr und baut den sogenannten Wintermohn auf fünf Hektar Fläche an. Die Mohnsamen seien angenehm mild und geschmacklich feiner als Sommermohn, meint der 47-Jährige, der jetzt doch landwirtschaftlich tätig ist. Er hat neben der eigenen Experimentierfreude in seinem Onkel Friedrich Hogrefe einen begeisterten Mitstreiter gefunden. Dem Eilveser Hogrefe gehören nämlich die Flächen, auf denen Dangers wirtschaftet. Außerdem teilt Hogrefe die Begeisterung des Neffen für Mohnbrötchen und Mohnkuchen.

Aus den ölhaltigen Samen der ersten Ernte 2018 wurden neben kalt gepresstem Salatöl außerdem Mohnnudeln und ein Gemisch aus Rapshonig und gequetschtem Mohn. Die Samen von Graumohn, Blaumohn und Weißmohn sind aus der schlesischen Küche nicht wegzudenken. Weil Vertriebene diese Zutat in der Nachkriegszeit im Neustädter Land bekannter machten, hat Dangers heute keine nennenswerten Absatzprobleme. Mohn ist in hiesigen Küchen nichts Fremdes mehr, auf Brötchen und im Brot eh nicht.

Schädlinge haben kein Interesse

Da es schnell in die Haut einzieht, ist das Öl bis heute ein beliebtes Hautpflegemittel. Auch zur Versiegelung von Leder und für die Herstellung von Malerfarben kann Mohnöl genutzt werden. Nur zum Kochen und Braten eignet es sich wegen seines niedrigen Rauchpunktes von 170 Grad Celsius nicht gut.

„Über den Mohnanbau habe ich schon viele tolle Leute kennengelernt“, sagt Dangers. In Jan Mehring fand er jemanden, der das Mähen und Dreschen der geschlossenen Kapseln übernimmt, wenn sie im August erntereif sind. „Das Dreschen dauert länger als beim Getreide und bedarf größerer Vorbereitung“, so Dangers Erfahrung aus den ersten beiden Jahren. Dafür hat er ein großes Plus entdeckt: „Schädlinge kennen die Pflanze nicht und gehen deshalb auch nicht dran“, sagt Dangers. Dafür ist die Bienenwelt begeistert und fliegt laut summend zum Nektar saugen ein.

Von Patricia Chadde