Helstorf

Der 1. März war ein Montag und ein ganz normaler Arbeitstag für Paul Schaffer. An diesem Tag blickte der gelernte Maurer auf sechs Jahrzehnte Arbeitsleben zurück. Am 1. März 1961 war er ins Berufsleben eingestiegen. „Ich habe mein Leben lang gern gearbeitet“, sagt er, „und jetzt soll ich das nicht mehr. Ist schon komisch.“ Nach 49 Jahren auf dem Bau wechselte Schaffer vor elf Jahren auf den Friedhof, als Teilzeit-Friedhofsgärtner für die Kirchengemeinde in Helstorf. Er liebe die Tätigkeit an der frischen Luft, die Arbeit unter freiem Himmel, den Kontakt mit den Besuchern des Friedhofs, sagt er. „In den zurückliegenden elf Jahren war ich nicht einen Tag krank, habe in der Summe keine vier Wochen Urlaub in Anspruch genommen“, sagt er und Verstimmung klingt durch.

Kirchengemeinde will jüngeren Friedhofsgärtner

Dennoch soll in wenigen Wochen Schluss mit seinem Wirken auf Helstorfs Friedhof sein. Zumindest in seinem Job für die Kirchengemeinde. Der Kirchenvorstand habe einstimmig beschlossen, den Posten neu zu besetzen, habe ihm der Vorsitzende Werner Rump vor Wochen mitgeteilt. Rump sieht den Beschluss des Gremiums als sinnvoll und gut an, wie er sagt: „Wir ermöglichen dem Paul einen fließenden Übergang in die Rente. Und das sozial verträglich.“ Schaffer wird den Helstorfern nicht ganz von der Fahne gehen. Seine Pflegegräber, für die er im Auftrag von Hinterbliebenen die Pflege übernommen hat, behält er und für Bestatter Harald Grund wird er auch weiter Gräber ausheben.

Zwei, drei Jahre wäre Scheffer gerne noch offiziell geblieben

Scheffer soll jetzt einen Nachfolger einarbeiten und will das auch tun. „Aber, so zwei, drei Jahre wäre ich gern noch offiziell dabeigeblieben. Was soll ich denn in Rente?“, fragt der 76-jährige und ist gekränkt. Auch die Friedhofsbesucher wollen ihren „Paule“, wie sie den fast schon legendären Alt-Herren-Torhüter im Norden der Stadt nennen, nicht missen.

Während die Kirchengemeinde die Toten ehrt, scheint sie mit dem quicklebendigen Friedhofsgärtner weniger wertschätzend umzuspringen. „Das müsste man als Kirchengemeinde wirklich würdevoller hinkriegen“, sagt eine Friedhofsbesucherin. Ein Mann, der das Nebengrab pflegt, pflichtet bei und sagt: „Dialog ist ja wohl angemessener als dieses von oben herab des Kirchenvorstands.“ Man hätte den verdienten Mann ja auch mal nach seinen Vorstellungen fragen können, sind sich auch Vesbecker Familiengrabstelleninhaber einig. Paul Scheffer sagt, er wolle nicht Stimmung machen, sondern in Ruhe seine Arbeit erledigen. Aber das Ende seines Einsatzes für die Helstorfer Kirchengemeinde habe er sich anders – und vor allem später ausgemalt.

Von Patricia Chadde und Dirk von Werder