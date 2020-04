Helstorfer Kirche bietet starke Ostersymbole

Helstorf

Kirchenmusiker Jan Katzschke zeigte sich tief berührt: „Ich bin nachts spazieren gegangen und habe dann die brennenden Kerzen auf der Kirchenmauer gesehen“ berichtet der Helstorfer, von seinem Osternacht-Erlebnis. Am Ostersonntag um 10 Uhr setzte er sich dann an die Kirchenorgel und spielte, was Spaziergänger durch die geöffnete Tür hören konnten und wollten.

Das Symbol der Auferstehung zum Mitnehmen

Auch die zahlreichen Ehrenamtlichen der Helstorfer Kirchengemeinde hatten allerlei Einfälle, um den Gläubigen ein schönes Ostererlebnis zu ermöglichen. Wer vorbeiradelte, konnte schon von Weitem das Banner mit dem Text aus dem Johannes-Evangelium lesen: „Jesus Christus spricht: Ich lebe und ihr sollt auch leben“. Daneben ein Hinweis, der zur Zeit Leben rettet: „Bitte Abstand halten! Zwei Meter zur nächsten Person“, umrahmt mit gelb-schwarzem Klebestreifen. Im Feuerkorb auf dem Kirchhof züngelten Flammen, in der Kirche selbst stand ein Osterstrauß mit farbigen Eiern. Sogar gefärbte Eier zum Mitnehmen gab es, ebenso wie eine Kerze und Andacht für jedermann –für den besinnlichen Moment zu Hause.

Anzeige

Gemeinde findet starke Alternativen zu den Ritualen

Helstorfs Pastor Jens Rake ist sich sicher: "Dieses Osterfest wird mir immer in guter Erinnerung bleiben". Brennende Kerzen auf der Kirchenmauer, Orgelklang aus der geöffneten Kirchentür und das Kreuz auf dem Kirchhof sind starke Symbole. Quelle: Patricia Chadde

Um 10 Uhr war Pastor Jens Rake persönlich präsent und nahm sich Zeit, mit den Menschen zu reden. Er ist sich sicher: „Dieses Osterfest wird mir immer in guter Erinnerung bleiben“, sagte der Seelsorger. Einerseits müssen lieb gewordene Rituale wegfallen, wie der Gottesdienst mit Kirchenbänken voller Besucher. Doch es finden sich starke Alternativen. So schaute der dreijährige Erik Johannes ganz versonnen in die Flammen des Feuerkorbes, der das Ende der dunklen Zeit darstellen sollte.

Auferstehung lässt sich schließlich unter dem Kirchendach des Gotteshauses ebenso gut feiern, wie unter freiem Himmel. Zumal das Wetter mitspielte – zwischen den blühenden Sträuchern des Kirchhofs standen die Menschen vereinzelt und entwickelten trotzdem ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Ein kleines Platzkonzert gab es zusätzlich – mehrere Helstorfer Bläser spielten auf ihren Instrumenten. Natürlich hielten auch die Musiker gebührend Abstand, aber Dank ihres kräftigen Atems war der Klang weit zu hören.

Zur Galerie Die Helstorfer Kirchentür steht offen. Wer möchte, kann sich eine Osterandacht, gefärbte Eier und eine Osterkerze mit nach Hause nehmen. Auch auf der Kirchenmauer leuchtet das Symbol der Auferstehung.

Lesen Sie auch

Von Patricia Chadde