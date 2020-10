Helstorf

Grabsteine können Rätsel aufgeben. Oder auch Geschichten erzählen. Ein Rätsel ist für den Heimatforscher Klaus Ridder ein Grabstein auf dem Helstorfer Friedhof gewesen. Die Neugier des ehemaligen Helstorfers, der mittlerweile in Siegburg lebt, war geweckt.

„Durch Fliederangriff in Lindwedel wurde uns unser einziges Kind, unsere ganze Lebensfreude, entrissen“, ist auf dem Grabstein für Magdalene Schöneberg zu lesen. Sie starb am 15. Oktober 1944 –und war, wie Ridder berichtet, nur eines von rund 400 Opfern eines Fliegerangriffs der Alliierten auf Lindwedel in der Gemeinde Schwarmstedt. Was ist damals passiert?

Anzeige

Der Grabstein für Magdalene Schöneberg auf dem Helstorfer Friedhof. Quelle: Klaus Ridder

Heimatforscher Ridder erzählt die Geschichte so: „ Magdalene Schöneberg wollte von Hannover mit dem Zug nach Hope fahren. Während der Zug in Lindwedel stand, gab es einen Angriff der Alliierten auf einen Güterzug, der nebenan auf dem Gleis stand und mit Munition und Torpedos beladen war. Es gab heftige Explosionen und in dem Personenzug wurden 400 Personen getötet. Teile der Lokomotive flogen einige hundert Meter weit bis in den Ort Lindwedel. Der Bahnhof war nicht mehr da. Wie mir meine Mutter immer mal wieder erzählte, wurden die Leichen in Scheunen der Bauern aufgebahrt und die Angehörigen mussten ihre Familienmitglieder identifizieren – soweit das überhaupt noch möglich war. Mit Leiterwagen wurde die überwiegende Anzahl der Toten zum Friedhof nach Schwarmstedt gefahren.“ Beweise hat Ridder nicht nur auf dem Helstorfer Friedhof gefunden.

Mehrere hundert Meter weit flogen manche der Trümmerteile. Quelle: privat

Heute erinnere ein Findling mit einer Bronzetafel in der Ortsmitte Lindwedels an das Unglück, das in der damaligen Kriegszeit nicht an die große Glocke gehängt worden sei, erzählt er. Im Schwarmstedter Heimatverein ist er außerdem auf der Suche nach historischen Fotos fündig geworden. Und auch der Grabstein für Magdalene Schöneberg erinnert. Noch heute werde das Grab gepflegt, obwohl auch die Eltern des damals 18-jährigen Mädchens mittlerweile gestorben seien, sagt Ridder.

Von Beate Ney-Janßen