Helstorf

Zu dem Überfall in Helstorf auf einen 17-Jährigen in der Nacht zu Heiligabend hat die Polizei nun Personenbeschreibungen der Täter veröffentlicht und bittet bei der Klärung des Falls um Mithilfe. Zwei Täter waren in der Nacht zu Heiligabend, 24. Dezember, in das Wohnhaus im Tannenweg eingedrungen, in dem sich der junge Mann aufhielt. Sie haben ihn daraufhin gezwungen, den Tresorschlüssel auszuhändigen, und ihn gefesselt.

Die zwei Männer sollen mit russischem oder polnischem Akzent gesprochen haben. Beide sind schwarzhaarig. Während einer von ihnen etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, circa 35 Jahre alt und von muskulöser, athletischer Statur ist, misst der zweite Mann lediglich rund 1,65 Meter und wird auf ein Alter von 30 Jahren geschätzt.

Anzeige

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Hannover unter der Nummer (0511) 109-5555 entgegen.

Von Beate Ney-Janßen